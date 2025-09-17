Erdoğan: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sezon açıldı: İşte en çok satılan balıklar ve fiyatları...
Evlenmek isteyen çiftler dikkat: Bunları yapmak zorunlu oluyor!
Diyarbakır'da Bir Veli, Kadın Öğretmeni Okulda Tokatladı
Ak Parti Elazığ İl Başkanı'na oğlu üzerinden şantaj yapıldı
Trafiğe ağustosta 215 bin 130 aracın kaydı yapıldı
AFAD görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanı
Adalet Bakanlığı Promosyon Görüşmelerinde Teklif Yükseltildi
İstanbul'da 'Lütfen Ambulansa Yol Ver' Anonsu Radyoda
Birden fazla evi olanlar katlamalı vergi mi ödeyecek?
Akran zorbalığı yeniden başladı! Bir öğrenciye saldırdılar
Binbaşı zehir tacirlerini haraca bağlamış!
Hacmi 3 trilyon TL'yi aşan e-ticarete 'yapay' dokunuş
Netanyahu, Mesut Yılmaz'la olan anısını paylaşarak Erdoğan'ı hedef aldı
Bitkisel üretimde 2026'da verilecek destekler
İstanbul'da Konut Satışlarının En Çok Arttığı 5 İlçe
Evlenecek gençler 250 bin TL destekle evlerini düzebilecek
Yurtta Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili?
'Dur' ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı
Kadıköy'de ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Meclis'te tarihi komisyon 10. kez toplanıyor
Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: 6 şüpheli daha tutuklandı
Otomobil kapısı 'Silah' sayıldı: Kıskançlık krizinde masum kadın yaralandı
TVF, VakıfBank paylarının satışı için süreci başlattı
Yatırımlarda yeni dönem öncelikleri belli oldu
Öğrencilere dijital haklar eğitimi: 17-18 Eylül'de okullarda işlenecek
3 ton atık 1 sınıfı aydınlattı: Sınıflar güneş enerjisiyle aydınlanıyor
Bakan Memişoğlu duyurdu: 64 yeni ilaç geri ödeme listesinde
İstihdam rakamları açıklandı: Sanayide düşüş, inşaat ve hizmette artış
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bayraktar: Davamız teknolojiyi vicdanla, aklı ahlakla birleştirmektir

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Milli Teknoloji Hamlesi sadece roket yapmak değildir. Davamız teknolojiyi vicdanla, aklı ahlakla birleştirmektir. Davamız zulme 'dur' diyecek güce ulaşmaktır" açıklamasını yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Eylül 2025 13:25, Son Güncelleme : 17 Eylül 2025 13:23
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalin açılışında konuştu:

Gözlerimizin önünde modern çağın en acımasız soykırımı yaşanıyor. Gazze'de bebekler, çocuklar, masum insanlar katlediliyor. Bu nedenle Milli Teknoloji Hamlesi sadece roket yapmak değildir. Davamız teknolojiyi vicdanla, aklı ahlakla birleştirmektir. Davamız zulme 'dur' diyecek güce ulaşmaktır.

TEKNOFEST ruhunun ne kadar büyük olduğunun ispatı işte bu meydanlardır. Bu ruhun asla sönmeyeceğinin göstergesi, yarışmalarımıza başvuran 1 milyon 100 bin gencimizdir.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin tek gayesi tam bağımsız ve müreffeh Türkiye idealine ulaşmak. Bu yarışmalardaki her proje, dünyaya damgasını vuracak teknoloji şirketlerinin habercisi.

"TEKNOFEST kuşağı dijital tahakküme karşı kendi cevabını verdi"

TEKNOFEST kuşağı dijital tahakküme karşı kendi cevabını verdi. Türkiye'nin sosyal medyası Nsosyal'i hayata geçirdi. NSosyal, herkesin özgürce fikir üreteceği bir platform. NSosyal dijital dünyamızda saygının, yüz yüze bakar gibi nezaketin, ifade özgürlüğünün buluştuğu yer.

Bedelini ödeyerek aldığımız ne kadar sivil teknoloji varsa hepsi silaha çevrilmiş durumda. NSosyal herkesin özgürce fikir üreteceği bir platform, NSosyal küresel dijital tekelleşmeye karşı güçlü bir itirazdır.

Küre, yapay zeka destekli, açık kaynaklı güvenilir bir kaynak olacak. Küre, dezenformasyon ve manipülasyonun karşısında hakikatin mecrası olacak.

