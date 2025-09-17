Okullarda yeni dönem: Bu yıldan itibaren orta okul ve liselerde uygulanacak
Ayhan Bora Kaplan davasında dikkat çeken karar

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 11 sanıklı gizli tanık davasında yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme dördüncü celsede görevsizlik kararı vererek, dosyayı ağır cezaya gönderdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Eylül 2025 13:33, Son Güncelleme : 17 Eylül 2025 13:47
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik gizli tanık davasında mahkeme yetkisizlik kararı aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında açılan dava Ankara 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Davada aralarında eski polislerin de bulunduğu 11 sanık bulunuyor.

Eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski şube müdür yardımcısı Şevket Demircan, eski şube komiserleri Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve Metehan İlkyaz ile sivil sanıklar Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Erdoğan Sertçelik; görevi kötüye kullanma, göreve ilişkin sırrın açıklanması, suçluyu kayırma, tanığı etkilemeye teşebbüsle suçlanıyor.

Ankara 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 3 Eylül'de görülen, dört şüphelinin tutuksuz yargılandığı duruşmada, aralarında emniyet personelinin de bulunduğu yedi tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verildi.

Böylece davada tutuklu sanık kalmadı.

MAHKEME YETKİSİZLİK KARARI VERDİ

Ankara 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen dördüncü duruşmaya; tutuksuz sanıklardan Metehan İlkyaz, Nurullah Özgür Kopuk, Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve taraf avukatları katıldı.

Hakim sanıklara söz hakkı verdi.

Sanıkların tamamı, dosyanın bu aşamasında bir diyeceklerinin olmadığını, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, beraatlerini talep etti.

MAHKEME GÖREVSİZLİK KARARI VERDİ

Avukatların savunmalarının ardından söz alan savcı, mütalaasında, sanıklar hakkında her ne kadar suçluyu kayırma suçundan iddianame hazırlanmış olsa da yargılamaya bakma görevinin ağır ceza mahkemesine ait olduğunu belirterek, dosyanın görevli ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.

Sanıklar ve avukatları da mütalaaya katılmadıklarını, yargılamanın sürüncemede kalacağını ifade ederek, beraat talebinde bulundu.

Hakim, yargılamaya bakma görevinin ağır ceza mahkemesine ait olduğuna hükmedip, görevsizlik kararıyla dosyanın yetkili ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi.


