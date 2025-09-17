Sezon açıldı: İşte en çok satılan balıklar ve fiyatları...

Av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından Karadeniz'e açılan balıkçılar, avlanmanın ilk ayında geçmiş yıllara oranla daha fazla hamsi ile kıyıya dönüyor.

Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında hamsinin yanı sıra istavrit ve mezgit de en çok satılan çeşitler arasında yer alıyor.

Tezgahlarda hamsi, mezgit ve istavritin kilogramı 100, çipuranın 450, tirsinin 150, levreğin 400, somonun ise 250 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, hamside bu sene bolluk yaşandığını söyledi.

Çoğalmış, sezona iyi başladıklarını belirterek, "Karadeniz'de en çok talep gören balık hamsidir. Fiyatlarda biraz uygun. Kendi sularımızdan çıkıyor, baya yoğun talep görüyoruz. Görüntüsüne göre bu sene hamsi çok güzel, bol bir hamsi sezonu yaşayacağız. Yoğunluk hamsiden, mezgitten ve istavritten yana. Diğer balıklar yetiştirme balık" diye konuştu.

"Vatandaşımız da memnun biz de"

Çoğalmış, vatandaşın da balıkçının da fiyatlar ve balıklardan memnun olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"En güzel günlerimiz bizim. 6 ay boyunca hamsi sezonunu bekledik. Allah'a şükürler olsun o da bol miktarda çıkıyor. Yoğunluk var kafamızı tezgahlardan kaldıramıyoruz. Hayırlısı Allah'tan inşallah iyi bir sezon yaşarız. Bugün bir paket sigara 100 lira, bir kilogram hamsi de 100 lira. Üç kişi 1 kilogram hamsiyle doyuyor bu da haliyle bize yansıyor. Vatandaşımız da memnun biz de memnunuz."