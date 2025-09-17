MİT Başkanı Kalın, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek
Suriye'de bulunan Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2025 14:22, Son Güncelleme : 17 Eylül 2025 14:23
Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilecek.
Görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri ile son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.