Çiğ süte yüzde 14,44 zam talebi!

Okullarda yeni dönem: Bu yıldan itibaren orta okul ve liselerde uygulanacak
Okullarda yeni dönem: Bu yıldan itibaren orta okul ve liselerde uygulanacak
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek
Erdoğan: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek
Sezon açıldı: İşte en çok satılan balıklar ve fiyatları...
Sezon açıldı: İşte en çok satılan balıklar ve fiyatları...
Evlenmek isteyen çiftler dikkat: Bunları yapmak zorunlu oluyor!
Evlenmek isteyen çiftler dikkat: Bunları yapmak zorunlu oluyor!
Diyarbakır'da Bir Veli, Kadın Öğretmeni Okulda Tokatladı
Diyarbakır'da Bir Veli, Kadın Öğretmeni Okulda Tokatladı
Ak Parti Elazığ İl Başkanı'na oğlu üzerinden şantaj yapıldı
Ak Parti Elazığ İl Başkanı'na oğlu üzerinden şantaj yapıldı
Trafiğe ağustosta 215 bin 130 aracın kaydı yapıldı
Trafiğe ağustosta 215 bin 130 aracın kaydı yapıldı
AFAD görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanı
AFAD görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanı
Adalet Bakanlığı Promosyon Görüşmelerinde Teklif Yükseltildi
Adalet Bakanlığı Promosyon Görüşmelerinde Teklif Yükseltildi
İstanbul'da 'Lütfen Ambulansa Yol Ver' Anonsu Radyoda
İstanbul'da 'Lütfen Ambulansa Yol Ver' Anonsu Radyoda
Birden fazla evi olanlar katlamalı vergi mi ödeyecek?
Birden fazla evi olanlar katlamalı vergi mi ödeyecek?
Akran zorbalığı yeniden başladı! Bir öğrenciye saldırdılar
Akran zorbalığı yeniden başladı! Bir öğrenciye saldırdılar
Binbaşı zehir tacirlerini haraca bağlamış!
Binbaşı zehir tacirlerini haraca bağlamış!
Hacmi 3 trilyon TL'yi aşan e-ticarete 'yapay' dokunuş
Hacmi 3 trilyon TL'yi aşan e-ticarete 'yapay' dokunuş
Netanyahu, Mesut Yılmaz'la olan anısını paylaşarak Erdoğan'ı hedef aldı
Netanyahu, Mesut Yılmaz'la olan anısını paylaşarak Erdoğan'ı hedef aldı
Bitkisel üretimde 2026'da verilecek destekler
Bitkisel üretimde 2026'da verilecek destekler
İstanbul'da Konut Satışlarının En Çok Arttığı 5 İlçe
İstanbul'da Konut Satışlarının En Çok Arttığı 5 İlçe
Evlenecek gençler 250 bin TL destekle evlerini düzebilecek
Evlenecek gençler 250 bin TL destekle evlerini düzebilecek
Yurtta Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili?
Yurtta Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili?
'Dur' ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı
'Dur' ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı
Kadıköy'de ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Kadıköy'de ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Meclis'te tarihi komisyon 10. kez toplanıyor
Meclis'te tarihi komisyon 10. kez toplanıyor
Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: 6 şüpheli daha tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: 6 şüpheli daha tutuklandı
Otomobil kapısı 'Silah' sayıldı: Kıskançlık krizinde masum kadın yaralandı
Otomobil kapısı 'Silah' sayıldı: Kıskançlık krizinde masum kadın yaralandı
TVF, VakıfBank paylarının satışı için süreci başlattı
TVF, VakıfBank paylarının satışı için süreci başlattı
Yatırımlarda yeni dönem öncelikleri belli oldu
Yatırımlarda yeni dönem öncelikleri belli oldu
Öğrencilere dijital haklar eğitimi: 17-18 Eylül'de okullarda işlenecek
Öğrencilere dijital haklar eğitimi: 17-18 Eylül'de okullarda işlenecek
3 ton atık 1 sınıfı aydınlattı: Sınıflar güneş enerjisiyle aydınlanıyor
3 ton atık 1 sınıfı aydınlattı: Sınıflar güneş enerjisiyle aydınlanıyor
Bakan Memişoğlu duyurdu: 64 yeni ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Memişoğlu duyurdu: 64 yeni ilaç geri ödeme listesinde
Ana sayfaHaberler Yaşam

Çiğ süte yüzde 14,44 zam talebi!

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), 15 Eylül 2025 itibarıyla çiğ süt tavsiye fiyatının 18,35 liradan 21 liraya yükselmesini talep etti. Böylece talep edilen zam miktarı yüzde 14,44 oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Eylül 2025 14:46, Son Güncelleme : 17 Eylül 2025 14:47
Yazdır
Çiğ süte yüzde 14,44 zam talebi!

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeren sıcak çiğ süt tavsiye fiyatının 15 Eylül 2025 itibarıyla en az 21 TL/litre + soğutma ve hizmet bedeli olarak güncellenmesini talep etti.

TÜSEDAD yaptığı açıklamada, Ulusal Süt Konseyi'nin 16 Temmuz 2025 tarihli toplantısında aldığı karar uyarınca 1 Ağustos 2025'ten itibaren geçerli olan yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeren sıcak çiğ inek sütü tavsiye fiyatının 18,35 TL/LT + soğutma ve hizmet bedeli olarak açıklanmasını yakından takip ettiklerini belirtti.

Açıklamada şu bilgiler verildi

"Aynı toplantıda alınan ve Eylül 2025 döneminde fiyatların yeniden değerlendirileceği yönündeki açıklama, üreticiler için umut verici olmuştur. Ancak gelinen noktada, üreticilerimizin devam edip etmeme kararını belirleyecek bir kırılma eşiğine yaklaşılmıştır.

Üreticiyi koruyacak, sanayicinin hammaddeye erişimini sağlayacak ve tüketicinin yerli, sağlıklı süt ürünlerine ulaşımını güvence altına alacak adil bir denge fiyatı için; %3,6 yağ ve %3,2 protein içeren sıcak çiğ süt tavsiye fiyatının 15 Eylül 2025 itibarıyla en az 21 TL/Litre + soğutma ve hizmet bedeli olarak güncellenmesini talep ediyoruz. Bu fiyat, sadece üreticiyi değil, sektörün tüm paydaşlarını koruyacak bir denge fiyatıdır. Çiftçinin ayakta kalması, sanayinin sürekliliğini; sanayinin istikrarı ise tüketicinin güvenli gıdaya erişimini garanti edecektir.

Bizler üretmeye, ülkemizin gıda güvenliğine katkı sunmaya devam etmekte kararlıyız. Bu süreçte tüm taraflarla diyalog içinde, ortak akıl doğrultusunda hareket etmeye hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: ForInvest

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber