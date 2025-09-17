Okullarda yeni dönem: Bu yıldan itibaren orta okul ve liselerde uygulanacak
Okullarda yeni dönem: Bu yıldan itibaren orta okul ve liselerde uygulanacak
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek
Erdoğan: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek
Sezon açıldı: İşte en çok satılan balıklar ve fiyatları...
Sezon açıldı: İşte en çok satılan balıklar ve fiyatları...
Evlenmek isteyen çiftler dikkat: Bunları yapmak zorunlu oluyor!
Evlenmek isteyen çiftler dikkat: Bunları yapmak zorunlu oluyor!
Diyarbakır'da Bir Veli, Kadın Öğretmeni Okulda Tokatladı
Diyarbakır'da Bir Veli, Kadın Öğretmeni Okulda Tokatladı
Ak Parti Elazığ İl Başkanı'na oğlu üzerinden şantaj yapıldı
Ak Parti Elazığ İl Başkanı'na oğlu üzerinden şantaj yapıldı
Trafiğe ağustosta 215 bin 130 aracın kaydı yapıldı
Trafiğe ağustosta 215 bin 130 aracın kaydı yapıldı
AFAD görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanı
AFAD görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanı
Adalet Bakanlığı Promosyon Görüşmelerinde Teklif Yükseltildi
Adalet Bakanlığı Promosyon Görüşmelerinde Teklif Yükseltildi
İstanbul'da 'Lütfen Ambulansa Yol Ver' Anonsu Radyoda
İstanbul'da 'Lütfen Ambulansa Yol Ver' Anonsu Radyoda
Birden fazla evi olanlar katlamalı vergi mi ödeyecek?
Birden fazla evi olanlar katlamalı vergi mi ödeyecek?
Akran zorbalığı yeniden başladı! Bir öğrenciye saldırdılar
Akran zorbalığı yeniden başladı! Bir öğrenciye saldırdılar
Binbaşı zehir tacirlerini haraca bağlamış!
Binbaşı zehir tacirlerini haraca bağlamış!
Hacmi 3 trilyon TL'yi aşan e-ticarete 'yapay' dokunuş
Hacmi 3 trilyon TL'yi aşan e-ticarete 'yapay' dokunuş
Netanyahu, Mesut Yılmaz'la olan anısını paylaşarak Erdoğan'ı hedef aldı
Netanyahu, Mesut Yılmaz'la olan anısını paylaşarak Erdoğan'ı hedef aldı
Bitkisel üretimde 2026'da verilecek destekler
Bitkisel üretimde 2026'da verilecek destekler
İstanbul'da Konut Satışlarının En Çok Arttığı 5 İlçe
İstanbul'da Konut Satışlarının En Çok Arttığı 5 İlçe
Evlenecek gençler 250 bin TL destekle evlerini düzebilecek
Evlenecek gençler 250 bin TL destekle evlerini düzebilecek
Yurtta Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili?
Yurtta Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili?
'Dur' ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı
'Dur' ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı
Kadıköy'de ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Kadıköy'de ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Meclis'te tarihi komisyon 10. kez toplanıyor
Meclis'te tarihi komisyon 10. kez toplanıyor
Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: 6 şüpheli daha tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: 6 şüpheli daha tutuklandı
Otomobil kapısı 'Silah' sayıldı: Kıskançlık krizinde masum kadın yaralandı
Otomobil kapısı 'Silah' sayıldı: Kıskançlık krizinde masum kadın yaralandı
TVF, VakıfBank paylarının satışı için süreci başlattı
TVF, VakıfBank paylarının satışı için süreci başlattı
Yatırımlarda yeni dönem öncelikleri belli oldu
Yatırımlarda yeni dönem öncelikleri belli oldu
Öğrencilere dijital haklar eğitimi: 17-18 Eylül'de okullarda işlenecek
Öğrencilere dijital haklar eğitimi: 17-18 Eylül'de okullarda işlenecek
3 ton atık 1 sınıfı aydınlattı: Sınıflar güneş enerjisiyle aydınlanıyor
3 ton atık 1 sınıfı aydınlattı: Sınıflar güneş enerjisiyle aydınlanıyor
Bakan Memişoğlu duyurdu: 64 yeni ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Memişoğlu duyurdu: 64 yeni ilaç geri ödeme listesinde
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'ün 2 milyarlık İslam aleminin ortak davası, hafızası ve ortak mirası olduğunu belirterek, "Namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Biz Müslümanlar olarak Doğu Kudüs'teki haklarımızdan bir adım geri adım atmayacağız. Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek" diye konuştu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Eylül 2025 15:08, Son Güncelleme : 17 Eylül 2025 15:15
Yazdır
Erdoğan: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yeni yerleşkenin millet ve devlet için hayırlı olmasını dileyerek, dünyanın dört bir yanında Türkiye'yi temsil eden diplomatlara sevgilerini iletti. Mevcut binanın artan ihtiyaçlara cevap veremediğini belirten Erdoğan, yeni projenin bu eksikliği gidereceğini ifade etti.

Yeni Yerleşke Hakkında Bilgiler

  • Yeni yerleşke, 548 bin metrekare büyüklüğünde bir arsa üzerinde inşa edilecek.
  • Eskişehir yolu ile Bağlıca bulvarının kesişim noktasında konumlanacak.
  • Günlük 6 bin kişiye hizmet verecek kapasiteyle tasarlandı.
  • 360 bin metrekare yeşil alan ve 146 bin metrekare sert zemin düzenlemesi bulunacak.

"Bu Proje Dışişleri Bakanlığımızın Gurur Tablosu Olacak"

Erdoğan, mimaride biçim işlevi takip eder ilkesine ek olarak, biçimin gücü ifade ettiği anlayışını da projeye dahil ettiklerini belirtti. Böylece başkent Ankara'ya yeni bir siluet kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Yerleşkenin, Türk diplomasisinin hafızasını, bugününü ve geleceğini aynı çatı altında buluşturacağını vurguladı. "Bu proje Dışişleri Bakanlığımızın gurur tablosu olacaktır." dedi.

Uluslararası Siyaset ve Türkiye'nin Rolü

Uluslararası siyaset giderek daha öngörülmez bir hal alırken, Türkiye'nin bölgesindeki krizleri milletin menfaatlerine zarar vermeden yönetmeye çalıştığını belirten Erdoğan, gerektiğinde seslerini yükselttiklerini ve tarafları aynı masa etrafında buluşturduklarını ifade etti. Mekik diplomasisiyle krizleri büyümeden çözmeye çalıştıklarını, yumuşak ve sert güç yeteneklerini kullanarak gelişmeleri ülkenin lehine çevirdiklerini söyledi.

"Dünya 5'ten Büyüktür"

Türkiye'nin, güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir dünyaya inandığını vurgulayan Erdoğan, "Dünya 5'ten büyüktür" tespitinin bu mücadelenin küresel sembolü haline geldiğini belirtti. Türkiye'nin dost ve müttefikleri için kara gün dostu bir ülke olduğunu da sözlerine ekledi.

"ULUSLARARASI SİYASET ÖNGÖRÜLMEZ BİR HAL ALDI"

Uluslararası siyaset giderek daha öngörülmez bir hal alıyor. İçinde bulunduğumuz bölgede her sabah gözlerimizi yeni bir krize açıyoruz. Tüm bu krizleri, çatışmaları milletimizin menfaatlerine halel getirmeden başarıyla yönetmenin gayretindeyiz. Gerektiğinde sesimizi yükseltiyor, gerektiğinde çatışan tarafları aynı masa etrafında buluşturuyoruz. Gerektiğinde mekik diplomasisiyle krizleri büyümeden çözmeye çalışıyoruz. Kimi zaman yumuşak gücümüzü, kimi zaman sert güç yeteneklerimizi kullanarak gelişmeleri ülkemizin lehine çeviriyoruz.

Türkiye güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir dünyaya inanmakta ve mücadelesini vermektedir. Dünya 5'ten büyüktür tespitimiz bu mücadelenin küresel ölçekte sembolü haline dönüşmüştür. Türkiye aynı zamanda dost ve müttefikleri için kara gün dostu bir ülkedir.

Biz hedeflerimize kilitlenmiş durumdayız. Bugün Türkiye hem içeride hem bölgesinde kendi oyununu kurma, kimin ne dediğine bakmadan uygulama kudretine sahip bir ülkedir. Tıpkı usta bir satranç oyuncusu gibi her hamlemizi planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Hiçbir tahrik bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoymayacaktır. Tuzağa düşmeyiz, provokasyona gelmeyiz, mikrofon ve klavye kabadayılarının kuru tehditlerine prim vermeyiz. Diplomasinin dili nezakettir. Türkiye'nin dış siyaseti barış odaklıdır. Bu demek değildir ki haksızlıklar karşısında sineceğiz, geri adım atacağız.

"HİTLER ÖZENTİSİ TİPLERİN KUYRUK ACISI BELKİ DE HİÇ GEÇMEYECEK"

Biz zulme ve zalime boyun eğmeyiz. İsrail'in vahşi saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazzeli mazlumların yanında olmamızı kimse engelleyemez. İsrail haydutluğunun hedefi olan tüm kardeşlerimizle dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz. Terör ve katliam bir akıl kilitlenmesidir. Asırlarca İslamın bayraktarlığını üstlenen bir milletin evladı olarak 400 yıl Kudüs'e hizmetkarlık yapmanın şerefini yaşadık. Netanyahu bunu bilmez. Belki öğrenir. Bu övülmüş şehri tüm inanç mensupları için bir barış ve esenlik yurdu haline biz getirdik. Kudüs bizimle birlikte İslam aleminin ortak davası ve ortak mirasıdır. Kudüs'ü namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek. İBB Başkanlığımızda bundan 27 yıl önce ortaya koyduğumuz tavrı belki de hiçbir zaman unutmayacaklar. Varsın onlar öfke nöbetleri geçirmeye devam etsin. Biz Müslümanlar olarak doğu Kudüs'teki haklarımızdan tek bir adım geri atmayacağız. Kudüs'ün tekrar barış, huzur ve güven şehri olması için mücadelemiz devam edecek.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber