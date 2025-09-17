Tokat'ta makilik alanda yangın
Tokat'ın Artova ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2025 15:21, Son Güncelleme : 17 Eylül 2025 15:22
Kayaönü köyünde ormana yakın makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Artova ve Yeşilyurt belediyeleri itfaiyeleri, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü arazöz ekipleri ile jandarma sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.