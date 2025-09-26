Öğrencisinden borç para alan akademisyenin ihracı Danıştay'dan döndü

Dava konusu olayda, Yozgat Bozok Üniversitesinde görev yapan akademisyene daha önce öğrencilerden para aldığı gerekçesiyle Uyarma ve Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası verilmiştir.

Benzer bir olayla ilgili başlatılan soruşturma sonucunda, ilgili öğretim elemanı hakkında daha önce aynı konudan ceza alması gerekçesiyle Kamu Görevinden İhraç Edilmesine karar verilmiştir.



Danıştay Sekizinci Dairesi tarafından yapılan değerlendirmede; soruşturmaya konu olayın öğrencinin abisinin ödeviyle ilgili olarak para alınması şeklinde gerçekleştiği, kişinin doğrudan üniversite öğrencisinden borç istemediği, davacının görevi ile ilgili bir hususta veya görevinden kaynaklı maddi menfaat sağladığı açık olmadığı ve öğrenciden borç para alma eyleminin tekerrür etmediği, aynı cezayı gerektiren farklı fiillerin üçüncü tekerrüründe bir derece ağır cezanın uygulanabileceği, dosya kapsamında aynı ceza kapsamında iki fiil bulunduğu, bu sebeple tekerrür hükümlerinin uygulanamayacağı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.

T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2023/4680

Karar No : 2025/1918

TEMYİZ İSTEMİNDE BULUNANLAR : 1- (DAVACI) ...

2- (DAVALI) ... Üniversitesi

VEKİLİ : Av. ...

DİĞER DAVALI : ... Başkanlığı

VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... gün ve E:..., K:... sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Yozgat Bozok Üniversitesi Yerköy Adalet Meslek Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olarak görev yapmakta iken, hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/D-c fıkrası ve 2547 sayılı Kanun'un 53/b-4 maddesi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılması gerekmekte ise de benzer fiili nedeniyle daha önce aynı cezayı almış olması nedeniyle 2547 sayılı Kanun'un 53/D maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Disiplin Kurulu'nun ... tarih ve ... sayılı kararının iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince verilen ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararda; davacının öğrencilerden borç veya farklı bir nedenle para istediği gerekçesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 15/D-c maddesi uyarınca ... tarih ve ... sayılı Bozok üniversitesi Disiplin Kurulunca 3 yıl süreyle kademe ilerlemesi cezasıyla cezalandırıldığı, aynı eylemin 2019 yılında da gerçekleştirildiğinin sübuta erdiği gerekçesiyle dava konusu işlemle kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılması gerektiği ancak daha önce öğrencilerden borç para alması nedeniyle 3 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırıldığı gerekçesiyle kamu görevinden çıkarma cezasıyla cezalandırıldığı, dava konusu işlemin dayanağı olan soruşturma raporu ve tanık beyanları incelendiğinde, davacının dava konusu eyleminin borç para almak şeklinde olmadığı, paranın .Ç.'nin abisine ait ödev ile ilgili yardım karşılığında alındığı, M.Ç.'nin abisinin Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencisi olmadığı, davacının görevi ile ilgili bir hususta veya görevinden kaynaklanan gücü kullanarak maddi menfaat sağlamadığı, dava konusu eylemin ... tarih ve ... sayılı Bozok Üniversitesi Disiplin Kurulunca 3 yıl süreyle kademe ilerlemesi cezasıyla cezalandırılmasına dayanak eylem ile aynı nitelikte olmadığı, bu sebeple tekerrür hükümlerinin uygulanamayacağı, davacının kamu görevinden çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Disiplin Kurulu'nun ... tarih ve ... sayılı kararında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: Her ne kadar, davacıya daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/D-c maddesi uyarınca "Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak" hükmü kapsamında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmiş olduğu, bakılan davanın konusu işlemin ise 2547 sayılı Kanunun 53/b-4 maddesine göre "Görevi sebebiyle veya görevi sırasında doğrudan veya dolaylı olarak her ne ad altında olursa olsun menfaat sağlamak, iş sahiplerinden veya öğrencilerden borç para istemek veya almak" hükmü kapsamında tesis edildiği görülmekte ise de; her iki disiplin cezasının da "öğrencilerden borç para istemek" fiili nedeniyle verildiği, dolayısıyla disiplin cezalarına konu fiillerin aynı olduğu, bu sebeple tekerrür hükümlerinin uygulanabileceği, davacı hakkında yapılan soruşturma sonucunda davacının görevi sırasında öğrenciden borç istemek fiilini işlediği sabit olduğundan ve daha önceki tarihlerde de aynı fiili işlediği ve disiplin cezaları verildiği, bu cezaların da kesinleştiği hususunda bir ihtilaf da bulunmadığı görüldüğünden, 2547 sayılı Kanun'un 53/b-4 maddesi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılması gerekmekte ise de benzer fiili nedeniyle daha önce aynı cezayı almış olması nedeniyle 2547 sayılı Kanun'un 53/D maddesi uyarınca bir üst ceza uygulanarak kamu görevinden çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin dava konusu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Disiplin Kurulu'nun ... tarih ve ... sayılı kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulüne, başvuruya konu mahkeme kararının kaldırılmasına, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENLERİN İDDİALARI :

DAVACININ İDDİALARI: Sendika temsilcisinin disiplin dosyasını incelemesine imkan sağlanmadığı, disiplin kurulu toplantısına çağrılmadığı, eylemi ikrarının lehe değerlendirilmesi gerektiği, işlendiği iddia olunan eylem ile verilen cezanın orantısız olduğu ileri sürülmektedir.

... ÜNİVERSİTESİNİN İDDİALARI : Bölge İdare Mahkemesince taraflarına vekalet ücretine hükmedilmediği, vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMALARI : İstemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ ...'IN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, dosya tekemmül ettiğinden davacının yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Davacı, Yozgat Bozok Üniversitesi Yerköy Adalet Meslek Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.

... tarih ve ... sayılı işlem ile, "farklı gerekçelerle üniversite öğrenci ve idari personelinden para aldığı ve paranın bir kısmını iade etmediği" gerekçesiyle, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin 8-i maddesi uyarınca aylıktan kesme disiplin cezası ile cezalandırılmış, daha önce disiplin cezası bulunmadığı gerekçesiyle mevcut cezası uyarı olarak uygulanmıştır. Davacı tarafından anılan cezaya dava açılmamıştır.

... tarih ve ... sayılı işlem ile, "üniversite öğrencilerinden borç para aldığı" gerekçesiyle Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin 8-i maddesi uyarınca aylıktan kesme disiplin cezası ile cezalandırılmış, daha önce disiplin cezası bulunduğu gerekçesiyle mevcut cezası 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması olarak uygulanmıştır. Davacı tarafından anılan cezaya dava açılmamıştır.

... tarih ve ... sayılı Üniversite Disiplin Kurulu kararı ile, "öğrencilerden borç para istediği" gerekçesiyle 657 sayılı Kanun'un 125/D-(c) maddesi uyarınca geçmiş disiplin cezaları da dikkate alınarak 3 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası ile cezalandırılmıştır. Davacı tarafından anılan cezaya dava açılmamıştır.

... tarih ve ... sayılı Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile, "öğrencisi M.Ç.'nin abisinin ödevini yaptığı görüşme sonrasında öğrenciden para istediği ve hesabına havale yaptırdığı" gerekçesiyle 657 sayılı Kanun'un 125/D-(c) ve 2547 sayılı Kanun'un 53/b-4 maddeleri uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası ile cezalandırılmış, benzer fiil nedeniyle daha önce aynı cezayı aldığı gerekçesiyle tekerrür hükümleri uygulanarak kamu görevinden çıkarma cezası tesis edilmiştir.

Davacı tarafından anılan işlemin iptali istemiyle bakılan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin D bendinin C alt bendinde, görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak fiili kademe ilerlemesinin durdurulmasını gerektiren fiiller arasında sayılmıştır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53-b-4 maddesinde, ''(4) Kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme: Devlet yükseköğretim kurumlarında görev yapan aylıklı öğretim elemanlarının bulundukları kademedeki ilerlemelerinin fiilin ağırlık derecesine göre bir ila üç yıl arasında durdurulması; vakıf yükseköğretim kurumları öğretim elemanlarının ise fiilin ağırlık derecesine göre üç ila altı ay süreyle brüt ücretinden 1/30 ila 1/8 arasında kesintiye gidilmesidir. Kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

...

b) Görevi sebebiyle veya görevi sırasında doğrudan veya dolaylı olarak her ne ad altında olursa olsun menfaat sağlamak, iş sahiplerinden veya öğrencilerden borç para istemek veya almak.'' hükmüne, "Disiplin cezası verilmesinde uygulanacak temel ilkeler" başlıklı 53/D maddesinde, ''... Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiilin, cezaların özlük dosyasından çıkarılmasına ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Tekerrüre esas alınacak cezanın, süresi içerisinde itiraz edilmemesi veya itirazın reddedilmesi suretiyle kesinleşmiş olması gerekir. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiiller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.

....

Kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezasına bir üst ceza uygulanması gereken hallerde üst ceza kamu görevinden çıkarma cezasıdır.

....

Birinci derecenin son kademesinde bulunulması nedeniyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının uygulanamaması halinde brüt aylıklarının 1/4'ü ila 1/2'si oranında aylıktan kesme cezası uygulanır. Tekerrürü halinde ise ilgili disiplin kurulu tarafından kamu görevinden çıkarma cezası verilir.'' hükmüne, "Özlük dosyasında saklama" başlıklı 53/G maddesinde ise, ''Disiplin cezaları ilgililerin özlük dosyalarında saklanır. ... Aylıktan veya ücretten kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezalarının uygulanmasından itibaren on yıl sonra atamaya yetkili amire başvurularak verilmiş olan cezaların özlük dosyasından silinmesi talep edilebilir. İlgilinin, bu süreler içerisindeki davranışları, isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, talep yerine getirilir.'' hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Dava dosyasının incelenmesinden, Yozgat Bozok Üniversitesi Yerköy Adalet MYO öğrencisi M.Ç. tarafından Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne verilen 13/11/2019 tarihli dilekçe ile, başka bir üniversitede öğrenci olan abisinin ödevi ile ilgili davacı ile görüştüğü, daha sonra davacının, kendisinden 50,00 TL para istediği ve kendisinin bu parayı banka aracılığıyla gönderdiğinin iddia edilmesi üzerine davacı hakkında Rektörlüğün ... tarih ve ... sayılı emri ile soruşturma başlatıldığı, hazırlanan 27/03/2020 tarihli soruşturma raporunda, davacının 2012 yılında kınama cezasıyla, 2015 yılında bir yıl süreyle kademe ilerlemesi cezasıyla, 2017 yılında üç yıl süre ile kademe ilerlemesi cezası ile cezalandırıldığı, Meslek Yüksek Okulu öğrencisi M.Ç.'den 50,00-TL borç istemesi, parayı alması ve aynı gün içinde iade etmesi fiilinin sübut bulduğu, eylemine uyan 657 sayılı devlet Memurları kanunu'nun 125/D-(c) fıkrası ve 2547 sayılı Yasa'nın 53/b-4 maddesi uyarınca kademe ilerlemesi cezası ile cezalandırılması, daha önceki soruşturmaları ve aldığı cezalar nedeniyle kamu görevinden çıkarma cezasıyla cezalandırılması yönünde teklif uyarınca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Disiplin Kurulu'nun ... tarih ve ... sayılı kararı ile 2547 sayılı Kanun/un 53/D maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarılması üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yozgat Bozok Üniversitesi Yerköy Adalet MYO Müdürlüğü öğrencisi M.Ç. tarafından Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne verilen 13/11/2019 tarihli şikayet dilekçesi üzerine başlatılan disiplin soruşturmasında, Yerköy Adalet MYO öğrencisi M.Ç. şikayetçi olarak verdiği 08/01/2020 tarihli ifadesinde; abisi E.Ç.'nin Gümüşhane Üniversitesi Torul Adalet Meslek Yüksekokulunda okuduğunu, kendisinden ödevi ile ilgili olarak yardım istediğini, konu ile ilgili görüşmek için ... ve ... hocayı düşündüğünü, alanları genel hukukla ilgili olması nedeniyle Ceza Hukuku hocalarından Mahmut hoca ve ... hocaların bu işle ilgili olduğunu söylediklerini, hocaları ararken tesadüfen merdivenlerde hocaya rastladığını, "siz ... Hoca mısınız?" diye sorduğunu, kendisine "hangi ... hoca" deyince, "..." dediğini, yanında arkadaşı S.K.'nin de olduğunu, Hocanın kendilerini odasına çağırdığını, arkadaşı S. ile birlikte ... hocanın odasına gittiklerini, konuyu anlattığını, Hocanın nereli olduğunu sorduğunu, Adanalı olduğunu söylediğini, "neresinden" dediğini, "Kadirliliyim" dediğini, abisinin burada okumaması ve Kadirlili olduklarından yardımcı olacağını söylediğini, abisinin ödevini whatsapp'tan hocaya attığını, hoca ödevi yapınca aynı gün içerisinde "gelebilirsin" diye mesaj attığını, odasına gittiğini, arkadaşı S.'nin de yanında olduğunu, ödev hakkında aralarında bazı konuşmalar geçtiğini, daha sonra ödevi alıp çıktıklarını, derslere girdiklerini, öğle arası hocanın kendisini aradığını, ancak telefonu çekmediğinden ulaşamadığını, telefonu çektiğinde de operatörden arandığına dair mesaj geldiğini, arkadaşı S. ile odasına gittiklerini, odada ... Hocanın olduğunu, "5 dakika sonra gelin" dediğini, sınıfa gittiklerini hocanın aramasını beklediklerini, beklerken çağrı geldiğini ve sonra tekrar S. ile hocanın odasına gittiklerini, Hocanın S.'ye "odadan çıkar mısın" dediğini, arkadaşı S.'nin dışarı çıktığını, Hocanın "S. aramızdaki olayı bilmesin, Bana 50,00-TL verir misin, sana Cuma günü geri vereceğim" dediğini, kendisine "üzerimde nakit yok, size hesaptan göndereyim" dediğini, hesaptan 50,00-TL gönderdiğini, "S.'ye abinin ödevi hakkında görüştüğümüzü söyle" dediğini, daha sonra S.'yi odaya çağırdıklarını, S.'ye, M.nin abisinin ödevi hakkında görüştüklerini söylediğini, S. ile bilgisayar odasına gittiklerini, S.'ye konuyu orada anlattığını, daha sonra konuyu Kadirli de ikamet eden erkek arkadaşı ...'a anlattığını, ...'ın kendisine inanmadığını ve hoca ile görüşmek istediğini, Hocanın odasına gittiğini, ... ile Hocayı telefonla görüştürdüğünü, ...'a "böyle bir şey yok" dediğini, ancak kendisine elle söyleme dercesine işaret ettiğini, koridora çıktığını, ... ile telefonla konuşmaya devam ettiği sırada ... Hocanın lavaboya çıktığını, eliyle söyleme işareti yaptığını, odasına geri döndükten sonra kendisine "IBAN gönder parayı geri göndereyim" dediğini, IBAN'ı gönderdiğini, Hocanın 50,00-TL'yi kendisine geri gönderdiğini, ... hocayı gördüğünü, aklına konuyu ... hocaya demek geldiğini ve odasına gittiğini, hocayı odasında bulamadığını, sınıfına gidip, görüşmek istediği, ... hocanın "daha sonra odama gel" dediğini, daha sonra S. ile odasına gittiğini, olayı anlattığını, ... hocanın şaşkınlık geçirdiğini ve "böyle olmaması gerekiyordu, bir hoca öğrencisinden para istemez" dediğini, "istersen bir dilekçe yaz, Müdür Bey de bilsin, sözlü ifadenle bir şey yapamam" dediğini, dilekçe yazdığını, dokümanları mobil banktan ekran görüntüsünden aldığını, dilekçesine eklediğini ve ... hocaya teslim ettiğini, ... Hocanın da evrakları Müdür Beye teslim ettiğini beyan ettiği, S.K.'nin tanık olarak verdiği 11/02/2020 tarihli ifadesinde özetle; M.Ç.'nin arkadaşı olduğunu, abisinin ödevini önce ... ve ... hocaya sorduğunu, merdivende karşılaştıkları ... hocaya "M.'nin hocam siz ... Hoca mısınız? Bir ödev hakkında bilgi almak istiyorum" dediğini, kendilerine "tamam gelin" deyince birlikte odasına girdiklerini, hoca ödevi M.'nin telefonundan görünce "WhatsApp'tan at, ben yapınca size haber veririm" değini, odadan çıktıklarını, akabinde hocanın ...'ye mesaj atarak, "gelebilirsiniz" dediğini, gittiklerinde hocanın ödevin çıktısını aldığını ve çözmüş olduğunu gördüklerini, bu sırada kendilerine bazı sorular sorduğunu, memleketlerini öğrendiğini, M. ile memleketlerinin yakın olduğunun ortaya çıktığını, ödevi bir miktar anlattığını ve oradan da bazı sorular sorduğunu ve o sorulara daha çok kendisinin cevap verdiğini bundan dolayı da kendisine sen çok iyisin, derse katılan öğrenciyi sevdiğini, M.ye de "sen biraz pasif kalıyorsun" dediğini ve odasından çıktıklarını, yemekhanede yemek yedikten sonra M.nin kendisine "S. hoca bizi çağırıyor" deyince gittiklerini, ancak odasında başkasının olduğunu, kendilerine "siz on dakika sonra gelin" dediğini, gittiklerini ancak kendisini dışarı çıkardığını, bir süre geçtikten sonra kendisini de çağırdığını ve "yanlış anlama az önce M.'ye pasifsin" dediğini, "bana küsmesin diye konuştum" dediğini, sonra dışarı çıktıklarını, M.'ye gerçekten içeride ne oldu deyince kendisine "hocanın kendisinden 50,00-TL istediğini üzerinde olmadığından internetten gönderdim" dediğini, M.ye "yemci birisi olabilir" dediğini ve bilgisayar laboratuvarına geçtiklerini, M.nin o arada telefonundan arkadaşı ...'ı arayıp olayı anlattığında "beni hoca ile konuştur" dediğini, ancak hocanın "para almadığını" söylemesi üzerine korktuğunu, konuyu Müdür Yardımcısı ... hocaya da anlatma gereği duyduklarını, konuştuklarında telefon kayıtları çıktısını alarak bir dilekçeye ekleyerek idareye teslim ettiklerini; ...'ün, kendisinden para talep etmediğini, ancak M.nin kendisine, "S., bu hoca, başkalarından da para aldı" dediğini yönünde beyanda bulunduğu, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. S.D.'nin tanık olarak verdiği 11/02/2020 tarihli ifadesinde özetle; Öğr. Gör. ...'ün öğrencilerden borç istediğine dair duyumlarının olduğunu, bu duyumlar üzerine Rektörün de okula gelerek kendisiyle görüştüğünü, M.Ç. ile S.K.'nin birlikte odasına gelerek, ... ile yaşadıkları olay hakkında yaşadıkları rahatsızlığı ifade ettiklerini; öğrenci M.Ç.'nin abisinin ödevi hakkında hocası ... ile görüştüğünü, hocasının kendisine yardımcı olduğunu, ödevle ilgili görüşmeler esnasında arkadaşı S.K.'nun yanında olduğunu, arkadaşı hocanın odasında olmadığı bir anda, hocanın kendisinden 50,00-TL borç istediğini, üzerinde bulunmadığı için hesabından gönderdiğini, para transferi işlemi için internetini açtığında durum bilgisinden erkek arkadaşı tarafından, internet hesaplarında aktif olduğunu öğrendiğini, böylece erkek arkadaşının kendisini, internetinin açılması üzerine aradığını, konuyu aralarında konuştuklarında, erkek arkadaşının bu olaya inanmadığını ve hocayla kendisini görüştürdüğünü, müşteki öğrenci M.'nin telefonundan yapılan görüşmede ... hocanın, 50,00-TL borç istemesini inkar ettiğini, bu durumdan çok rahatsız olduğunu söylediğini, Hocanın M.'ye "bu konu aramızda kalsın, bunu kimseye söyleme" diyerek saklamasını, bu parayı borç olarak istediğini ve bunu kendisine ödeyeceğini söylediğini, hatta hocanın parayı gün içinde kendisine iade ettiğini de sözlerine eklediğini, olayı kendisine anlatmaları nedeninin öğrencilerin Anayasa Hukuku derslerine girdiğini ve aynı zamanda Müdür Yardımcısı olduğundan kaynaklandığını, öğrencilerin kendisine daha önce böyle bir olay olup olmadığını sorduklarını, kendisinin de bilgisinin olmadığını, peki ne yapmalıyız? dediklerinde, sözlü olarak ifade edebileceklerini, isterlerse dilekçe yazabileceklerini, kararın kendilerine ait olduğunu söylediğini; ...'ün para istediğini iddia eden bir öğrencinin, CİMER üzerinden şikayette bulunduğunu, Yüksekokul tarafından ilgili şikayete cevap verildiğini yönünde beyanda bulunduğu, davacının verdiği ifadesinde özetle; 13/11/2019 tarihinde okul binasına girdiğinde henüz merdivenlerde iken, öğrenci M.Ç.'nin yanında bir arkadaşı ile, "hocam siz ... Hoca mısınız?" diyerek abisinin hukuk sınavı hakkında birkaç sorusunun olacağını, yardımcı olabilir misiniz? dediğini, kendisine "yardımcı olabilirim, soruları ver. Ancak şu anda dersim var, telefon numaranı bırak, ben seni ararım" dediğini, müsait zamanında soruların cevabını bir kağıda yazdığını ve ilgili öğrenciye mesajla gelip alabileceğini söylediğini, arkadaşıyla geldiğini ve soruların cevabını bir de sözlü olarak ifade ederek kendisine verdiğini ve odadan çıkıp gittiklerini, daha sonra M.Ç. isimli öğrenciye tekrar mesaj atarak çağırdığını, kendisinden 50,00-TL istediğini, iki gün sonra ayın 15'i veririm dediğini, bunun üzerine M.'nin hesap numarası istediğini ve o numaraya parayı gönderdiğini, M.Ç. parayı hesaba gönderip çıktıktan sonra yaptığından pişman olduğunu, yaptığının yanlış olduğunu anladığını ve yine öğrenciye mesaj atarak, 12.33'te aldığı 50,00-TL'yi 12.58'de geri gönderdiğini, devamında kendi kendini sorguladığını, "Bunu ben neden yaptım? Bu kişi karşıma neden çıktı?" şeklinde, o andan itibaren pişmanlık duyduğunu, müştekiyi ilk defa o gün gördüğünü, abisinin ödevine yardımcı olmanın karşılığında da kendisinden bir şey istemediğini, hakkında verilecek bir kararın sadece kendisini değil, tüm aileyi etkileyeceğini, olmuş bir şey hakkında pişman olduğunu, bunun hiçbir şekilde tekrarının olmayacağını, 50,00-TL talep ettiğinde, hesabında para olmadığını, hatta o günün (13.11.2019) öğleden sonrasında Osmaniye'deki kardeşinden 30,00-TL para isteyerek, temin ettiğini, M.Ç.'nin erkek arkadaşıyla telefonla görüşmesi ile ilgili olarak; M.Ç.'nin elinde telefonla odasına girdiğini ve "sizi biriyle görüştüreceğim" deyince, kendisine "ne alaka" deyip görüşmeyi reddettiğini, benzer şekilde diğer öğrencilerle para alış verişinin olup olmadığı, bunun bir alışkanlık olmadığı ile ilgili olarak; geçmişte benzer konularda soruşturmalar geçirdiğini ancak M.Ç. dışında böyle bir olay yaşamadığını, böyle bir alışkanlığının olmadığını, pişmanlık duyduğu yönünde beyanda bulunduğu, soruşturmacının 19.03.2020 tarihli talebi ile Öğr. Gör. ...'ün, görevinden uzaklaştırılma sürecinin uzatılması istenmiş, Rektörlük Makamının 20.03.2020 tarihli yazısı ile 24.03.2020 tarihinden itibaren 3 (üç) ay süre ile uzatıldığı, müşteki, şüpheli, tanıklar ve diğer deliller (telefon WhatsApp mesajları dökümü, ... hesap hareketleri ekstresi) incelendiğinde; şüpheli Yerköy Adalet MYO Öğr. Gör. ...'ün, aynı Yüksekokulun birinci sınıf öğrencisi M.Ç.'den 50,00-TL borç para aldığı, bundan M.Ç.'n.n erkek arkadaşının haberdar olması sonucunda oluşan rahatsızlığın sonucunda ...'ün bu parayı gün içinde (yaklaşık yarım saat içinde) geri iade ettiği görülmektedir.

Uyuşmazlık konusu olayda, dava konusu işlemin dayanağı olan soruşturma raporu ve tanık beyanları incelendiğinde, davacının eyleminin borç para almak şeklinde gerçekleşmediği dava konusu fiilin ... tarih ve ... sayılı Üniversite Disiplin Kurulunca 3 yıl süreyle kademe ilerlemesi cezasıyla cezalandırılmasına dayanak fiil ile aynı nitelikte olmadığı, M.Ç.'nin abisine ait ödev ile ilgili yardım karşılığında alındığı, M.Ç.'nin abisinin Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencisi olmadığı, davacının görevi ile ilgili bir hususta veya görevinden kaynaklı maddi menfaat sağladığı açık olmakla birlikte, öğrenciden borç para alma eyleminin tekerrür etmediği, aynı cezayı gerektiren farklı fiillerin üçüncü tekerrüründe bir derece ağır cezanın uygulanabileceği, dosya kapsamında aynı ceza kapsamında iki fiil bulunduğu, bu sebeple tekerrür hükümlerinin uygulanamayacağı, tekerrür hükümleri uygulanarak tesis edilen davacının kamu görevinden çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Disiplin Kurulu'nun ... tarih ve ... sayılı Kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan temyiz isteminin kabulüne,

2. ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... gün ve E:..., K:... sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Kullanılmayan ... TL yürütmeyi durdurma harcının istemi halinde davacıya iadesine,

4. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın yukarıda belirtilen Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesine gönderilmesine,

5. Kesin olarak 10/03/2025 tarihinde oybirliği ile karar verildi.



