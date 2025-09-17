'Terörsüz Türkiye' komisyonu, akademisyenleri dinledi
'Terörsüz Türkiye' komisyonu, akademisyenleri dinledi
Sıfır araç kampanyaları ikinci el pazarını frenledi

Ağustosta ikinci el araç satışları temmuza göre yüzde 6 gerilerken, sıfır kilometre araçlardaki cazip kampanyalar ve ÖTV etkisi piyasayı yavaşlattı. Buna rağmen ikinci elde yıllık bazda yüzde 4'lük artış kaydedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2025 16:04, Son Güncelleme : 17 Eylül 2025 16:07
Sıfır araç kampanyaları ikinci el pazarını frenledi

Quick Finans, SmartIQ işbirliğiyle hazırladığı 2. El Oto Raporu'nun ağustos ayına ait verilerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ağustosta sıfır kilometre binek ve hafif ticari araç pazarı, temmuza göre yüzde 5,6 gerilerken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,78 artışla 101 bin 650 adede ulaştı. Böylece tüm zamanların en yüksek ağustos ayı satış rakamı kaydedildi. Özellikle mevduattan elde edilen yüksek faiz gelirlerinin araç alımına yönlendirilmesi bu artışta etkili oldu.

İkinci el araç satışlarında, 15 yaşına ve 350 bin kilometreye kadar olan modellerde temmuza kıyasla yüzde 6 düşüş yaşanırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış gerçekleşti. Böylece ikinci el pazarı, geçmiş yılların en yüksek ağustos satış seviyesine ulaştı.

Söz konusu düşüşün başlıca nedenleri olarak, temmuza göre ağustosta mevsimsel düşüş yaşanması, ÖTV artışına bağlı temmuz ayında öne çekilen alımlar, kredi faizlerindeki düşüş beklentileri ve sıfır kilometre araçlardaki cazip kampanyalar etkili oldu.

- Araçların elde tutulma süresi geriledi

Temmuza göre satışlarda gerileme yaşansa da ikinci el araçların stokta kalma süresi azaldı. Ağustosta araçların elde tutulma süresi pazar genelinde 50 günden 46 güne gerilerken, binek araçlarda bu süre 47 gün, ticari araçlarda ise 45 gün oldu.

Ticari araç satışlarında ise son 3 ayda yakalanan artış trendinin ağustosta da devam ettiği görüldü. Özellikle okul açılışı öncesi yenilenen servis araçları, binek araçlardaki regülasyondan kaynaklanan finansman kısıtları nedeniyle hafif ticari araçların tercih edilmesi bu artışta etkili oldu.

İkinci el elektrikli araç satışlarında, ÖTV artışına bağlı olarak öne çekilen satışlar nedeniyle ağustosta bir önceki aya göre yüzde 31 seviyesinde gerileme yaşandı.

Temmuzda bayram sonrası talep artışıyla yüzde 13 yükselen ikinci el araç satışları, ağustosta yüzde 6 düşüşle 358 bin 941 adede geriledi. Ancak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış kaydedilmesi yıl genelinde pozitif ivmenin devam ettiğine işaret etti.

- Ağustosta ikinci el araçların stokta kalma süresi kısaldı

Ağustosta ikinci el araçların stokta kalma süresi temmuza kıyasla tüm segmentlerde kısaldı. Araçların elde tutulma süresi 50 günden 46 güne gerileyerek dört günlük hızlanma kaydedildi.

Binek araçlarda satış süresi 50 günden 47 güne inerken, ticari araçlarda bu süre 48 günden 45 güne düşerek stokların daha da hızlı döndüğünü ortaya koydu. Bu tablo, yaz sonuna yaklaşırken ikinci el pazarında talebin canlı kaldığını ve satışların hızlandığını gösteriyor.

Temmuzda 6 bin 202 adetle yılın en yüksek seviyesine ulaşan ikinci el elektrikli araç satışları, ağustosta 4 bin 306 adede gerileyerek yüzde 31 düşüş gösterdi.

Yılın ilk yarısında istikrarlı artış trendi izleyen pazar, temmuzda rekor kırdıktan sonra ağustosta normalleşme sürecine girdi. Buna rağmen satışlar, yılın ilk aylarına kıyasla yüksek seviyelerde kalmaya devam etti.

- Yılın ilk 7 ayında 2. el araç piyasasında fiyatlar yükseliş kaydetti

Ocak-Ağustos 2025 döneminde 2. el araç piyasasında B, C, D ve E segmentlerde fiyatlar ılımlı bir yükseliş kaydetti.

B segmentinde fiyatlar yıl başında 742 bin lira seviyesinden başlayarak ağustosta 852 bin liraya ulaştı. C segmentinde ise 922 bin liradan başlayan fiyatlar aynı dönemde 1 milyon 96 bin lira seviyesini gördü. Daha üst segmentlerde de benzer bir tablo gözlendi. D segmentinde ocakta 1 milyon 414 bin lira olan ortalama fiyat, ağustos itibarıyla 1 milyon 616 bin liraya yükselirken, E segmentinde fiyatlar 2 milyon 425 bin liradan 2 milyon 828 bin liraya çıktı.

