Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Mutlu'nun, hakkında "rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak ve zimmet" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16 Eylül 2025 tarihli kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.