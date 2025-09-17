Bakan Fidan: Teşkilatımız ilk defa müstakil bir binaya sahip olacak

Dışişleri Bakanlığının hizmet ihtiyaçlarını karşılamak üzere 15 Temmuz Şehitler Bulvarı Ümitköy Kavşağı'nda inşa edilecek yeni yerleşkenin temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, yeni yerleşkenin tasarımını ve görünümünü tanıtan kısa film gösterildi.

Bakan Fidan, burada yaptığı konuşmada, "Bugün hariciye tarihimizde müstesna bir ana tanıklık ediyoruz." dedi.

Uzun yıllardır hasretle bekledikleri yeni yerleşkenin temellerini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle attıklarını kaydeden Fidan, "Beş asırlık serencamı boyunca devletimizin en köklü ve özel kurumlarından biri olan Dışişleri Teşkilatımız ilk defa kendisi için inşa edilmiş, tarihi misyonumuza yakışır, müstakil bir binaya kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, böylesine tarihi bir adımın atılmasına öncülük eden ve bu yolda kendilerinden desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Projeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 9 Ağustos 2024'te sunduklarını belirten Fidan, Erdoğan'ın uygun gördüğü değişikliklerin yerine getirildiğini, çalışmalara başlandığını ve inşaat safhasına geçildiğini anlattı.

- "Bakanlığımız, çağın ihtiyaçlarına cevap veren modern bir karargaha sahip olacak"

Fidan, bu çağın hız, planlama ve eşgüdümün belirleyici olduğu bir dönem olduğuna dikkati çekerek, "Kimi zaman başka kurumların çatısı altında kimi zaman farklı binalara dağılmış halde hizmet eden bakanlığımız, artık tek çatı altında çağın ihtiyaçlarına cevap veren modern bir karargaha sahip olacaktır." dedi.

Yeni yerleşkenin bu nedenle stratejik öneme sahip bir proje olduğunu vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:

"Bugün temellerini attığımız yerleşke ile dış politikamızın kurumsal mekanını çağımıza ve vizyonumuza uygun şekilde yeniden tasarlıyoruz. Yeni yerleşkemiz, diplomasi anlayışımızın dönüşümünü, kurumsal gücümüzün katlanarak artışını, çağı yakalama ve ötesine geçme irademizi ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürüyüşümüzü sembolleştiren bir eser olacaktır. Devletimizin uluslararası arenadaki vakarının yansıyacağı bu mekan, diplomasi tarihimizde yeni bir sayfa açarken, geçmişten tevarüs eden birikimimizi de yarınlara taşıyacak güçlü bir sembol olacaktır."

Bakan Fidan, "Zatı devletlerinin ifade ettikleri üzere bizim alametifarikamız eser ve hizmettir. İşte bugün temelini attığımız bu yerleşke, teşkilatımızın kurumsal gücünü ve imkanlarını daha da ileri taşıyarak o eser ve hizmet anlayışının en somut örneklerinden biri olarak milletimizin hanesine yazılacaktır. Bu anlayışla devlet geleneğimizin en köklü kurumlarından biri olan hariciyemiz için azameti, işlevi ve sembolik değeriyle müstesna bir merkez inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- İki etapta tamamlanacak, 3 yıl içerisinde hizmete girmesi hedefleniyor

Yeni yerleşkenin inşaat süreci hakkında bilgi veren Fidan, "Yerleşkemiz iki etapta tamamlanacak olup ilk etabın 550 gün içinde, tamamının ise inşallah 3 yıl içerisinde hizmete girmesi hedeflenmektedir." dedi.

Fidan, küresel ve bölgesel ölçekte karşı karşıya kalınan sınamaların, güçlü ve etkin bir dış politika ihtiyacını daha da görünür kıldığını belirterek, bakanlığın sürekli değişen ve evrilen bir dünyada daha verimli çalışabilmesi ve meydan okumalara etkin şekilde cevap verebilmesi için sürekli kendini yenileyen, çağa uyum sağlayan bir yapıda olması gerektiğini vurguladı.

Bu nedenle kurumsal olarak gelişimi öncelediklerini, kendilerini sürekli gözden geçirerek, yenileyerek, vazifelerini en güzel şekilde yerine getirmeye gayret ettiklerini dile getiren Fidan, bu çerçevede mevzuatı güncellediklerini, teşkilat yapısını, personel ve terfi politikalarını çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek hale getirdiklerini söyledi.

- "Dünyanın en geniş 3. diplomasi ağına sahibiz"

Fidan, Türkiye'nin dünyada geniş diplomasi ağına sahip olduğuna dikkati çekerek, "Yurt dışındaki ağımızı da genişletiyoruz. 263 dış temsilciliğimizle dünyanın en geniş 3. diplomasi ağına sahibiz." dedi.

Modern diplomasinin oluşumuyla birlikte 17 ve 18. yüzyılların teamüllerinin yerini yeni usullere ve daha kurumsal yöntemlere bıraktığını belirten Fidan, geçici mahiyette yürütülen temaslardan bugün karşılıklı bağımlılıklarla örülü, girift ve kapsamlı diplomatik münasebetlere uzanan bir evrim yaşandığını ifade etti.

Bakan Fidan, "Günümüz dünyasında artık uluslararası ilişkilerin çok boyutlu, çok katmanlı ve çok paydaşlı niteliği öne çıkmaktadır. Bu çerçevede asırlara dayanan bir geleneğin mirasçısı olan Dışişleri Bakanlığımız da kanunla zatı devletlerinin tayin ettiği dış politika vizyonunu hayata geçirmek, bütün yönleriyle koordine etmek ve küresel alanda temsili sağlamakla mükelleftir. Sizin vizyonunuz, tarihimizin derinliklerinden süzülüp gelen ve asırlardır devam eden hak ve hakikat yolculuğumuzun modern çağda stratejik duruşa dönüşmüş halidir." diye konuştu.

Bu anlayış doğrultusunda Türkiye'nin güvenlik, savunma, teknoloji, ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma, sağlık, kültür, turizm dahil hedeflerini bütüncül olarak ele aldıklarını dile getiren Fidan, tüm bu sahalarda dış ilişkileri, tüm boyutlarıyla uygulama ve koordine etme sorumluluğunu ilgili kurum ve kuruluşlarla yakın ve etkin eşgüdüm içerisinde yerine getirdiklerini ifade etti.

Fidan, bu yoğun faaliyet döngüsünü uyumla yürütmek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle belirlenen stratejiyi hayata geçirmenin güçlü bir altyapı ve titiz kurumsal çalışma gerektirdiğine dikkati çekti.

- "Türkiye, bölgemizde barışın, istikrarın ve adaletin teminatı olmuştur"

Yeni coğrafyalar, yeni imtihanlar, değişen dengeler ve yeni fırsatların önlerinde durduğunu kaydeden Fidan, bu nedenle her zamankinden daha güçlü bir diplomasiye ihtiyaçlarının olduğunun altını çizdi.

Bakan Fidan, "Savaşların önlenmesinde ve sonlandırılmasında diplomatik gücümüz belirleyici rol oynamaktadır. Bugün Türkiye, bölgemizde barışın, istikrarın ve adaletin teminatı olmuştur. Zatı devletlerinin liderliğinde yürütülen diplomasi sayesinde, İsrail'in gayrimeşru politikaları ve siyonizmin zulmü ifşa edilmiş, Filistin davası uluslararası mecralarda ivme ve destek kazanmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasında tarafları doğrudan buluşturabilen, diplomasi masasını kurabilen tek lider olduğunu vurgulayan Fidan, "Bugün Ukrayna'dan Suriye'ye, Kafkasya'dan Afrika Boynuzu'na uzanan geniş bir coğrafyada Türkiye, bölgesel dinamiklere yön verebilen bir aktör haline gelmiştir. Etrafımız yangın yerine dönmüşken, nice krizlerin ve savaşların ortasında Türkiye, sizin güçlü duruşunuz sayesinde hem bu ateş çemberinin dışında kalabilmiş hem de onu yönlendirebilen bir kudret olarak öne çıkmıştır." diye konuştu.

Fidan, Türk diplomasisinin gücünün işte burada tecelli ettiğini belirterek, "Diplomasi tarihimizin asırlar boyunca süzülen mirası, milletimizin iradesiyle sahiplenen AK Parti hükümetleri, dış politika vizyonumuzu yeni ufuklara taşımıştır." dedi.

Dışişleri Bakanlığının bu anlayışla topyekun bir dış politika hamlesi hedeflediğini ve üzerine düşen görevleri başarıyla yerine getirdiğini kaydeden Fidan, "Ülkemiz 24 yıllık serüven sonucunda sahada etkin ve masada güçlü bir aktör olarak yerini almıştır. Artık bölgesel ve küresel konularda söz sahibi, bağımsız ve milli bir dış politika uygulayan bir Türkiye var." ifadelerini kullandı.

Fidan, Türk diplomasisinin asırlara yayılan köklü bir geleneğe ve kurumsal hafızaya sahip olduğunu belirterek, bakanlığın arşivlerinde muhafaza edilen anlaşmalar, tutanaklar ve hatıratların aynı zamanda Türk milletinin hafızası olduğunu dile getirdi.

- "Bu yeni yerleşke, geçmişin tecrübesiyle geleceğin ufkunu birleştirecektir"

İmparatorluk döneminden bugüne, bu milletin bağrından yetişen genç diplomatların, ustalarından aldıkları bayrağı daha da ileri taşıdığına işaret eden Fidan, şu değerlendirmede bulundu:

"İşte bugün temelini attığımız bu yeni yerleşke, geçmişin tecrübesiyle geleceğin ufkunu birleştirecektir. Burada yetişecek diplomatlarımız, asırlık mirasın şuuruyla, milletimizi uluslararası arenada onurla temsil edecek, kurumsal hafızamızın rehberliğinde dış politikamızı istikbale taşıyacaklardır."

Fidan, tarih boyunca Avrupa, Asya ve Afrika'daki jeopolitik gelişmelerde daima önemli bir merkez olan Türkiye'nin, bugün de yeni yükselişlere kanat çırpacağını vurguladı.

Bakan Fidan, projenin hayata geçirilmesinde başta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile proje ekibi ve emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.

Dışişleri Bakanlığı Yeni Hizmet Yerleşkesinin ülkeye ve millete hayırlı olması dileğinde bulunan Fidan'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan hitabını gerçekleştirdi.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabının ardından yapılan dua sonrasında butona basıldı ve ilk beton döküldü.

- Çağın ihtiyaçlarına cevap veren yeni yerleşke

Dışişleri Bakanlığı ve bağlı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı halen Ankara'da 9 ayrı binada hizmet veriyor.

Yeni projede Bakanlığın tüm binaları tek bir yerleşkede toplanacak ve Dışişleri Bakanlığı, temsil niteliğine uygun, çağın ihtiyaçlarına cevap veren bir yerleşkeye sahip olacak.

Yeni yerleşkenin yapımı, Dışişleri Bakanlığı ile TOKİ arasında 27 Mart'ta imzalanan protokol kapsamında yürütülüyor. 28 Temmuz'da TOKİ tarafından gerçekleştirilen yapım ihalesinin ardından, 15 Ağustos'ta fiilen başlayan inşaat çalışmalarının 3 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.