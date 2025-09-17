Çelik Kubbe Deneyim Alanı TEKNOFEST'te

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Festival kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmaları, uçuş gösterileri ve savunma sanayi sergilerinde ASELSAN'ın geliştirdiği Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemi öne çıktı. Sistem kapsamında KORKUT, EJDERHA, TURAN ve HİSAR hava savunma unsurları festival alanında sergilendi.

Ziyaretçiler ileri teknolojiyle sistemi deneyimliyor

TEKNOFEST'te bu yıl Çelik Kubbe için özel bir deneyim alanı da kuruldu. İleri görüntüleme ve animasyon teknolojileriyle hazırlanan alanda, sistemin tehditlere karşı nasıl çalıştığı ziyaretçilere görsel bir simülasyonla sunuluyor.

Çelik Kubbe'nin prensiplerini yakından inceleme imkanı bulan ziyaretçiler, hava savunma sisteminin işleyişine dair detayları deneyimleme fırsatı buluyor.

"Gurur verici bir sistem"

Çelik Kubbe deneyim alanını gezen ziyaretçilerden Soner Özcan, sistemin unsurlarını hayranlıkla izlediğini belirterek, "Allah emeği geçenlerden razı olsun, daha da geliştirmeyi nasip etsin." dedi.

Sistemin Türkiye'nin güvenliği için büyük önem taşıdığını ifade eden Özcan, TEKNOFEST'te prototip ürünlerin yıllar içinde seri üretime geçtiğini görmenin de memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Ziyaretçilerden Salim Koca ise deneyim alanında Çelik Kubbe'nin tehdit füzelerini nasıl imha ettiğini gördüğünü belirterek, "Türkiye için gurur verici bir sistem. Ülkemizin ciddi bir ihtiyacına cevap veriyor." ifadelerini kullandı.