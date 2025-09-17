'Terörsüz Türkiye' komisyonu, akademisyenleri dinledi
'Terörsüz Türkiye' komisyonu, akademisyenleri dinledi
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Togg'un yeni modeli T10F, TEKNOFEST İstanbul'da
Togg'un yeni modeli T10F, TEKNOFEST İstanbul'da
Bakan Tekin: Öğretmen olamayanlar merdiven altı kurs açıyor
Bakan Tekin: Öğretmen olamayanlar merdiven altı kurs açıyor
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
'19 milyon öğrenci üniversite eğitimini bıraktı' iddiasına YÖK'ten açıklama
'19 milyon öğrenci üniversite eğitimini bıraktı' iddiasına YÖK'ten açıklama
Sıfır araç kampanyaları ikinci el pazarını frenledi
Sıfır araç kampanyaları ikinci el pazarını frenledi
Kadın öğretmenin veli tarafından tokatlamasına Diyarbakır MEM'den açıklama
Kadın öğretmenin veli tarafından tokatlamasına Diyarbakır MEM'den açıklama
Okullarda yeni dönem: Bu yıldan itibaren orta okul ve liselerde uygulanacak
Okullarda yeni dönem: Bu yıldan itibaren orta okul ve liselerde uygulanacak
Erdoğan: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek
Erdoğan: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek
Sezon açıldı: İşte en çok satılan balıklar ve fiyatları...
Sezon açıldı: İşte en çok satılan balıklar ve fiyatları...
Evlenmek isteyen çiftler dikkat: Bunları yapmak zorunlu oluyor!
Evlenmek isteyen çiftler dikkat: Bunları yapmak zorunlu oluyor!
Ak Parti Elazığ İl Başkanı'na oğlu üzerinden şantaj yapıldı
Ak Parti Elazığ İl Başkanı'na oğlu üzerinden şantaj yapıldı
Trafiğe ağustosta 215 bin 130 aracın kaydı yapıldı
Trafiğe ağustosta 215 bin 130 aracın kaydı yapıldı
AFAD görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanı
AFAD görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanı
Adalet Bakanlığı Promosyon Görüşmelerinde Teklif Yükseltildi
Adalet Bakanlığı Promosyon Görüşmelerinde Teklif Yükseltildi
İstanbul'da 'Lütfen Ambulansa Yol Ver' Anonsu Radyoda
İstanbul'da 'Lütfen Ambulansa Yol Ver' Anonsu Radyoda
Birden fazla evi olanlar katlamalı vergi mi ödeyecek?
Birden fazla evi olanlar katlamalı vergi mi ödeyecek?
Akran zorbalığı yeniden başladı! Bir öğrenciye saldırdılar
Akran zorbalığı yeniden başladı! Bir öğrenciye saldırdılar
Binbaşı zehir tacirlerini haraca bağlamış!
Binbaşı zehir tacirlerini haraca bağlamış!
Hacmi 3 trilyon TL'yi aşan e-ticarete 'yapay' dokunuş
Hacmi 3 trilyon TL'yi aşan e-ticarete 'yapay' dokunuş
Netanyahu, Mesut Yılmaz'la olan anısını paylaşarak Erdoğan'ı hedef aldı
Netanyahu, Mesut Yılmaz'la olan anısını paylaşarak Erdoğan'ı hedef aldı
Bitkisel üretimde 2026'da verilecek destekler
Bitkisel üretimde 2026'da verilecek destekler
İstanbul'da Konut Satışlarının En Çok Arttığı 5 İlçe
İstanbul'da Konut Satışlarının En Çok Arttığı 5 İlçe
Evlenecek gençler 250 bin TL destekle evlerini düzebilecek
Evlenecek gençler 250 bin TL destekle evlerini düzebilecek
Yurtta Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili?
Yurtta Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili?
'Dur' ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı
'Dur' ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: 6 şüpheli daha tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: 6 şüpheli daha tutuklandı
Otomobil kapısı 'Silah' sayıldı: Kıskançlık krizinde masum kadın yaralandı
Otomobil kapısı 'Silah' sayıldı: Kıskançlık krizinde masum kadın yaralandı
TVF, VakıfBank paylarının satışı için süreci başlattı
TVF, VakıfBank paylarının satışı için süreci başlattı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakan Tekin: Öğretmen olamayanlar merdiven altı kurs açıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Size birileri diyor ki 'çok güzel bir kitap.' Bunu diyen kim? Kitabı yazan kim? Kitabı yazan bu konuları biliyor mu, kaç yıl öğretmenlik yapmış? Akademisyen mi? Bilmiyorsunuz. O kitaplara güvenmeyin. Ders kitabından başka bir şeye ihtiyacınız yok. Merdiven altında kurslar yapıyorlar. O kursları açanların büyük çoğunluğu, öğretmenleriniz gibi öğretmen olmak üzere buralara başvuruyorlar. Sınavı kazanamadıkları için öğretmen olamıyorlar. Gidiyor; merdiven altında kurs açıyorlar" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Eylül 2025 17:25, Son Güncelleme : 17 Eylül 2025 17:31
Yazdır
Bakan Tekin: Öğretmen olamayanlar merdiven altı kurs açıyor

Bir dizi ziyaret ve açılış için Erzurum'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Raif Azak İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğrencilerin sınıflarına girerek derslere katılan Bakan Tekin, "Bir eksiğiniz var mı?" diye sordu. Öğrenciler, herhangi bir ihtiyaçlarının olmadığını belirterek teşekkür ederken; Bakan Tekin de "Ailelerinize selam söyleyin" dedi.

Öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelen Bakan Tekin, görüş ve taleplerini dinledi. Öğretmenler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli konusunda fikirlerini dile getirdi. Öğretmenler odasında fen bilimleri öğretmeni Dilek Akgün Karagül'ün doğum gününü kutlayan Bakan Tekin, kendisine kalem ve çiçek hediye ederek sürpriz yaptı. Sürpriz karşısında mutluluğunu dile getiren öğretmen Karagül, "İlginiz ve hassasiyetiniz için çok teşekkür ederim" dedi.

20 DERSLİK, 4 LABORATUVAR, 200 KİŞİ KAPASİTELİ PANSİYON

Bakan Tekin, daha sonra Şükrüpaşa Şehit Kadir Kayveni İlkokulu'nu da giderek öğretmenlerle sohbet etti, fotoğraf çekildi. Bakan Tekin, daha sonra 20 derslik, 4 laboratuvar, 1 konferans salonu bulunan Evyap İbrahim Hakkı Fen Lisesi ile 200 öğrenci kapasiteli pansiyonun açılışına katıldı. Okul bahçesindeki törene; Bakan Tekin'in yanı sıra Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bürokratlar, davetliler ve Evyap ailesi katıldı.

'AKIL KARI BİR İŞ DEĞİL'

Bakan Tekin, lisenin açılışını protokol ve öğrencilerle birlikte yaptı. Okulda derslikleri gezen bakan Tekin, laboratuvarda öğrencilerle sohbet etti. Öğrencileri ders kitabı ve açılan kurslar hakkında uyaran Tekin, "Kimin yazdığını bilmediğiniz ders kitapları. Kimin yazdığını bilmiyorsunuz. Size birileri diyor ki 'çok güzel bir kitap.' Bunu diyen kim? Kitabı yazan kim? Kitabı yazan bu konuları biliyor mu, kaç yıl öğretmenlik yapmış? Akademisyen mi? Bilmiyorsunuz. O kitaplara güvenmeyin. Ders kitabından başka bir şeye ihtiyacınız yok. Merdiven altında kurslar yapıyorlar. O kursları açanların büyük çoğunluğu, öğretmenleriniz gibi öğretmen olmak üzere buralara başvuruyorlar. Sınavı kazanamadıkları için öğretmen olamıyorlar. Gidiyor; merdiven altında kurs açıyorlar. Burada bu sınavı kazanmış, onlardan daha çalışkan, daha başarılı öğretmenleriniz varken, yıllarca öğretmenlik yapmış kişiler varken gidiyorsunuz. Akıl karı bir iş değil" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber