THY'den Sudan'ın en büyük liman kenti Port Sudan'a uçuş

THY'nin açılışını duyurduğu Port Sudan'a ilk sefer İstanbul Havalimanı'ndan bu sabah saat 08.00'de kalkan Boeing tipi uçakla gerçekleşti. Uçakta iki ülkeden temsilciler, THY'den yetkililer, bazı gazeteciler ile birlikte yolcular yer aldı. Uçağın Port Sudan Havalimanı'na ilk sefer sorunsuz gerçekleşirken uçağın havalimanına indiği esnada İstanbul'dan gelen kafileyi Sudanlı üst düzey yöneticiler, bakanlar, valiler ve Sudanlı vatandaşlar karşıladı. İlk seferin gerçekleşmesine yönelik Port Sudan Havalimanı'nda kurdele kesimi yapıldı.

"Bu sefer THY'nin Türk dış politikasının ve diplomasinin temel direklerinden biri olduğunu ortaya koymuştur"

İlk seferin gerçekleşmesine yönelik Port Sudan Havalimanı'nda bulunan yerleşkede basın toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Türkiye'nin Sudan Büyükelçisi Fatih Yıldız, "Türk Hava Yollarımız Sudan'da devam eden çatışmalara rağmen bugün, yani 29 ay sonra tekrar Sudan uçuşlarına başlamak suretiyle, Türk devletinin zor durumda kalan dostlarının yanında olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu uçuşlar Türk Hava Yolları'nın Türk dış politikasında ve Türk diplomasisinin temel direklerinden biri olduğunu ortaya koymuştur. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Türk Hava Yolları'nın yöneticilerine ve Türk temsilcileri adına burada bulunan ve temsil ettiğim Türk halkı adına Sudan halkı adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Böylelikle Sudanlı dostlarımız iş, ticaret, eğitim ve turizm alanlarında çok daha gelişmiş imkanlara erişebilecekler"

Sudan Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın ardından söz alan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyesi Melih Şükrü Ecertaş ise, "Bugün Port Sudan'a ilk uçuş vesilesiyle sizlerle olmaktan büyük bir keyif duyuyorum. Türk Hava Yolları ailesi olarak Sudan ile Türkiye arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik bağlarını bir kez daha göklere taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepimizin bildiği üzere geçtiğimiz dönemde yaşanan siyasi gelişmeler sebebiyle bazı uluslararası uçuşları durdurmak durumunda kaldığımız bir dönemden geçtik. Bugün ise zorlu dönemin ardından gökyüzünde yeniden buluşmaya tanıklık ediyoruz. Port Sudan uçuşlarımızın başlaması yalnızca bir hava yolu hattının açılması değil aynı zamanda iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi ve halklarımızı arasındaki yakınlığın pekiştirilmesi anlamına da geliyor. Böylelikle Sudanlı dostlarımızı iş, ticaret, eğitim ve turizm alanlarında çok daha gelişmiş imkanlara erişebilecekler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda bugün dünyada en çok noktaya uçan hava yoluyuz. Afrika kıtasına verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak bugün Afrika'da 63 noktada 42 ülkeye sefer düzenleyen bir hava yoluyuz" diye konuştu.