THY'den Sudan'ın en büyük liman kenti Port Sudan'a uçuş

'Terörsüz Türkiye' komisyonu, akademisyenleri dinledi
'Terörsüz Türkiye' komisyonu, akademisyenleri dinledi
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Togg'un yeni modeli T10F, TEKNOFEST İstanbul'da
Togg'un yeni modeli T10F, TEKNOFEST İstanbul'da
Bakan Tekin: Öğretmen olamayanlar merdiven altı kurs açıyor
Bakan Tekin: Öğretmen olamayanlar merdiven altı kurs açıyor
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
'19 milyon öğrenci üniversite eğitimini bıraktı' iddiasına YÖK'ten açıklama
'19 milyon öğrenci üniversite eğitimini bıraktı' iddiasına YÖK'ten açıklama
Sıfır araç kampanyaları ikinci el pazarını frenledi
Sıfır araç kampanyaları ikinci el pazarını frenledi
Kadın öğretmenin veli tarafından tokatlamasına Diyarbakır MEM'den açıklama
Kadın öğretmenin veli tarafından tokatlamasına Diyarbakır MEM'den açıklama
Okullarda yeni dönem: Bu yıldan itibaren orta okul ve liselerde uygulanacak
Okullarda yeni dönem: Bu yıldan itibaren orta okul ve liselerde uygulanacak
Erdoğan: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek
Erdoğan: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek
Sezon açıldı: İşte en çok satılan balıklar ve fiyatları...
Sezon açıldı: İşte en çok satılan balıklar ve fiyatları...
Evlenmek isteyen çiftler dikkat: Bunları yapmak zorunlu oluyor!
Evlenmek isteyen çiftler dikkat: Bunları yapmak zorunlu oluyor!
Ak Parti Elazığ İl Başkanı'na oğlu üzerinden şantaj yapıldı
Ak Parti Elazığ İl Başkanı'na oğlu üzerinden şantaj yapıldı
Trafiğe ağustosta 215 bin 130 aracın kaydı yapıldı
Trafiğe ağustosta 215 bin 130 aracın kaydı yapıldı
AFAD görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanı
AFAD görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanı
Adalet Bakanlığı Promosyon Görüşmelerinde Teklif Yükseltildi
Adalet Bakanlığı Promosyon Görüşmelerinde Teklif Yükseltildi
İstanbul'da 'Lütfen Ambulansa Yol Ver' Anonsu Radyoda
İstanbul'da 'Lütfen Ambulansa Yol Ver' Anonsu Radyoda
Birden fazla evi olanlar katlamalı vergi mi ödeyecek?
Birden fazla evi olanlar katlamalı vergi mi ödeyecek?
Akran zorbalığı yeniden başladı! Bir öğrenciye saldırdılar
Akran zorbalığı yeniden başladı! Bir öğrenciye saldırdılar
Binbaşı zehir tacirlerini haraca bağlamış!
Binbaşı zehir tacirlerini haraca bağlamış!
Hacmi 3 trilyon TL'yi aşan e-ticarete 'yapay' dokunuş
Hacmi 3 trilyon TL'yi aşan e-ticarete 'yapay' dokunuş
Netanyahu, Mesut Yılmaz'la olan anısını paylaşarak Erdoğan'ı hedef aldı
Netanyahu, Mesut Yılmaz'la olan anısını paylaşarak Erdoğan'ı hedef aldı
Bitkisel üretimde 2026'da verilecek destekler
Bitkisel üretimde 2026'da verilecek destekler
İstanbul'da Konut Satışlarının En Çok Arttığı 5 İlçe
İstanbul'da Konut Satışlarının En Çok Arttığı 5 İlçe
Evlenecek gençler 250 bin TL destekle evlerini düzebilecek
Evlenecek gençler 250 bin TL destekle evlerini düzebilecek
Yurtta Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili?
Yurtta Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili?
'Dur' ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı
'Dur' ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: 6 şüpheli daha tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: 6 şüpheli daha tutuklandı
Otomobil kapısı 'Silah' sayıldı: Kıskançlık krizinde masum kadın yaralandı
Otomobil kapısı 'Silah' sayıldı: Kıskançlık krizinde masum kadın yaralandı
TVF, VakıfBank paylarının satışı için süreci başlattı
TVF, VakıfBank paylarının satışı için süreci başlattı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

THY'den Sudan'ın en büyük liman kenti Port Sudan'a uçuş

Afrika'yı dünyada en fazla noktaya bağlayan havayolu Türk Hava Yolları (THY) bugün başlattığı Port Sudan uçuşlarıyla kıtadaki destinasyon sayısını 63'e yükseltti. Uçuşların Boeing 737 tipi uçaklarla 29 Eylül'e kadar haftada 2 sefer, 29 Eylül'den sonra ise 3 sefer olacak şekilde icra edileceği ve seferlerin karşılıklı yapılacağı kaydedildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2025 17:36, Son Güncelleme : 17 Eylül 2025 17:36
Yazdır
THY'den Sudan'ın en büyük liman kenti Port Sudan'a uçuş

THY'nin açılışını duyurduğu Port Sudan'a ilk sefer İstanbul Havalimanı'ndan bu sabah saat 08.00'de kalkan Boeing tipi uçakla gerçekleşti. Uçakta iki ülkeden temsilciler, THY'den yetkililer, bazı gazeteciler ile birlikte yolcular yer aldı. Uçağın Port Sudan Havalimanı'na ilk sefer sorunsuz gerçekleşirken uçağın havalimanına indiği esnada İstanbul'dan gelen kafileyi Sudanlı üst düzey yöneticiler, bakanlar, valiler ve Sudanlı vatandaşlar karşıladı. İlk seferin gerçekleşmesine yönelik Port Sudan Havalimanı'nda kurdele kesimi yapıldı.

"Bu sefer THY'nin Türk dış politikasının ve diplomasinin temel direklerinden biri olduğunu ortaya koymuştur"

İlk seferin gerçekleşmesine yönelik Port Sudan Havalimanı'nda bulunan yerleşkede basın toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Türkiye'nin Sudan Büyükelçisi Fatih Yıldız, "Türk Hava Yollarımız Sudan'da devam eden çatışmalara rağmen bugün, yani 29 ay sonra tekrar Sudan uçuşlarına başlamak suretiyle, Türk devletinin zor durumda kalan dostlarının yanında olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu uçuşlar Türk Hava Yolları'nın Türk dış politikasında ve Türk diplomasisinin temel direklerinden biri olduğunu ortaya koymuştur. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Türk Hava Yolları'nın yöneticilerine ve Türk temsilcileri adına burada bulunan ve temsil ettiğim Türk halkı adına Sudan halkı adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Böylelikle Sudanlı dostlarımız iş, ticaret, eğitim ve turizm alanlarında çok daha gelişmiş imkanlara erişebilecekler"

Sudan Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın ardından söz alan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyesi Melih Şükrü Ecertaş ise, "Bugün Port Sudan'a ilk uçuş vesilesiyle sizlerle olmaktan büyük bir keyif duyuyorum. Türk Hava Yolları ailesi olarak Sudan ile Türkiye arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik bağlarını bir kez daha göklere taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepimizin bildiği üzere geçtiğimiz dönemde yaşanan siyasi gelişmeler sebebiyle bazı uluslararası uçuşları durdurmak durumunda kaldığımız bir dönemden geçtik. Bugün ise zorlu dönemin ardından gökyüzünde yeniden buluşmaya tanıklık ediyoruz. Port Sudan uçuşlarımızın başlaması yalnızca bir hava yolu hattının açılması değil aynı zamanda iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi ve halklarımızı arasındaki yakınlığın pekiştirilmesi anlamına da geliyor. Böylelikle Sudanlı dostlarımızı iş, ticaret, eğitim ve turizm alanlarında çok daha gelişmiş imkanlara erişebilecekler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda bugün dünyada en çok noktaya uçan hava yoluyuz. Afrika kıtasına verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak bugün Afrika'da 63 noktada 42 ülkeye sefer düzenleyen bir hava yoluyuz" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber