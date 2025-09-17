'Terörsüz Türkiye' komisyonu, akademisyenleri dinledi
Kocaeli'de 'kız meselesi' kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aralarında "kız meselesi" yüzünden husumet bulunan iki genç arasında çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Eylül 2025 18:30, Son Güncelleme : 17 Eylül 2025 18:31
Kocaeli'de 'kız meselesi' kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, markette mesaiye başlayan Toprak Yiğitdoğan (19) ile o sırada içeri giren husumetlisi Yiğit T. (18) arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yiğit T., tabancayla ateş ederek Yiğitdoğan'ı ağır yaraladı.

Yaşam mücadelesini kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Yiğit T. ise polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Toprak Yiğitdoğan'ın cenazesinin yarın saat öğle namazına müteakiben kılınacak olan cenaze namazının ardından Çayırova Cem Evi'nden toprağa verileceği öğrenildi.

