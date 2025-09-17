Sipariş götürdüğü kadının evine giren kuryeye gözaltı

Olay, dün saat 02.00 sıralarında meydana geldi. M.Ç. adlı kadın, Necatibey Caddesi'nde yalnız yaşadığı evine restorandan yemek siparişi verdi. M.Ç., siparişi kapıda kuryeden teslim aldıktan sonra, kredi kartını almak için içeriye girdi. Kurye E.K., bu sırada açık kapıdan ayakkabılarıyla içeri girip, etrafı kontrol etti. Durumu fark eden M.Ç., eliyle kapıyı kapatarak kuryeyi dışarıya çıkardı. Kurye, kadının ödeme yapmasından sonra evden ayrıldı. Kuryenin, kadının arkasından eve girmesi, içeriye kontrol etmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Bu sırada M.Ç., erkek arkadaşı Y.G. ile birlikte kurye hakkında taciz iddiasıyla şikayette bulundu. Kurye E.C.K., polis tarafından gözaltına alındı. M.Ç., polis merkezinde kuryeyi teşhis etti. Kurye E.C.K., ilk ifadesinde suçlamayı kabul etmedi. E.C.K., siparişi teslim alıp içeri giren müşterinin parayı vermeden kapıyı kapatacağını düşündüğünü, bu tür olayları çok yaşadıklarını, bu yüzden içeri girdiğini, kötü bir amacı olmadığını ileri sürdü.

'KAPIYI AYAĞIYLA TUTUYOR'

DHA'ya konuşan Y.G., "Kurye önce nakit paranın üstü olmadığını söylüyor, kart vermesini söylüyor. Kart verdikten sonra da pos cihazının kapalı olduğunu söylüyor. Bu arada da kız arkadaşım kart almaya gittiğinde, içeriye girdiğinde de arkasından gözetleme yapıyor. Gözetleme yaptıktan sonra kız arkadaşım kapıyı kapatıyor. Kapıyı ayağıyla tutuyor. Ayağıyla tuttuktan sonra da tekrar kapıyı açmaya çalışıyor. Ondan sonra da tekrar arkasından sağa sola bakıyor. Ben de kamera kayıtlarına baktım. Kamera kayıtlarına baktıktan sonra da bu olayın ne olduğunu gördük. Ve şikayetçi olduk. Kız arkadaşım durumu fark edince bağırıyor. O da korkuyor kaçıyor. İfademizi verdik, şikayetçiyiz" dedi.