Dünyanın İlk Kadın Deri Profesörü Türkiye'nin Kültürel Mirasını Taşıyor

Akademik alandaki başarılarının yanı sıra geleneksel bilgi ve üretim biçimlerine yönelik katkılarıyla da öne çıkan Prof. Dr. Bayramoğlu, bu ünvanla birlikte Türkiye'nin kültürel mirasının yaşatılmasına yönelik çalışmalarına yeni bir boyut kazandırmış oldu.

Prof. Dr. Elif Eser Eke Bayramoğlu, Deri Mühendisliği alanındaki öncü çalışmalarıyla uluslararası çapta tanınırken, son yıllarda kültürel miras alanındaki derinlemesine araştırmaları ve katkılarıyla da dikkat çekiyor. Prof. Dr. Bayramoğlu'nun bu yeni unvanı, Türkiye'nin zengin kültürel mirasının ulusal ve uluslararası platformlarda daha etkin bir şekilde temsil edilmesine olanak sağlayacak.

Prof. Dr. Bayramoğlu'nun başarısı hem akademik çevreler hem de kültürel miras alanında çalışan uzmanlar tarafından takdirle karşılandı.