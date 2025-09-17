İnşaat sektöründe 5 yılda tarihi artış: 4,1 trilyon lira satış
Sivas'ta Kızılırmak projesinde ilk etap başladı

Sivas Belediyesi, Kızılırmak'ta hayata geçireceği projenin ilk etabına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, 684 bin metrekarelik alana yayılan projenin ilk etabı olan 70 bin metrekarelik bölümde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Uzun yıllar hayali kurulan projenin ilk etabının tarihi Eğri Köprü ile Fadlum Irmağı'nın Kızılırmak'a döküldüğü birleşim noktasını kapsadığını belirten Uzun, "Bir kafemiz, yel değirmenimiz, bir ters ev olacak. Sokak lezzetleri alanımızı da buraya taşıyoruz. Tarihi Eğri Köprü'nün olduğu bölgeye bir Meşhurlar Parkı oluşturacağız. Yürüyüş yollarımız olacak, aynı zamanda ikinci etap için de köprü ile bir bağlantı kuracağız." ifadesini kullandı.

Proje hakkında bilgiler veren Uzun, şunları kaydetti:

"Daha sonraki süreçte Bağdat Caddesi ile Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı arası ikinci etap, buradan Kayseri kara yoluna kadar olan bölüm üçüncü etap, Aksu'nun bitiminden Kızılırmak'a dökülen bölüm ise dördüncü etap olacak. Kızılırmak projemiz turizm başta olmak üzere şehrimize birçok açıdan büyük bir değer katacak. Şu anda iki ve üçüncü etapta altyapı ve yol çalışmalarımız devam ediyor. Şimdiden şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Yakında herkes görecek ki Kızılırmak projesi ile Sivas değişiyor, gelişiyor ve güzelleşiyor."

Uzun, doğayla uyumlu mimarisi, sosyal ve sportif yaşam alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yeşil alanları ve dinlenme noktalarıyla dikkat çeken projenin, Sivaslıların nefes alacağı modern bir yaşam alanı olacağını ifade etti.

