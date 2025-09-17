2'nci kattaki balkondan 1'inci katın balkonuna düşüp öldü

Olay, Cengizhan Mahallesi İstiklal Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Cemil Aykaç, evlerinin ikinci katında balkonda bulunduğu sırada dengesini kaybedip birinci katın balkonuna düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Aykaç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aykaç'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.