Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın kabirleri Vefa Anıtı'na dönüştürüldü

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasi şehitlerimizin İmralı'daki kabirlerini Vefa Anıtı'na dönüştürdük. 27 Mayıs darbesinin karanlık günlerinde, cunta mahkemelerinin haksız ve hukuksuz kararlarıyla idama mahkum edilen merhum Başbakanımız Adnan Menderes ile Bakanlarımız Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan, milletimizin gönlünde ebedi demokrasi şehitleri olarak yaşamaya devam ediyor.

İstanbul Topkapı'daki Anıt Mezar'a nakledilmeden önce yaklaşık 30 yıl boyunca İmralı Adası'nda medfun bulunan şehitlerimizin kabirlerini Adalet Bakanlığı olarak vefa borcumuz gereğince yeniledik. Demokrasi şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, milletimizin iradesine ve demokrasiye sahip çıkma kararlılığımızı yineliyoruz. Aziz milletimiz, iradesine ve demokrasisine kasteden darbelere asla boyun eğmedi, eğmeyecek."

Tunç'un paylaşımında Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın yenilenen kabirlerinin görüntüleri de yer aldı.

- Vefa Anıtı'nın özellikleri

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, yeni anıt, mimarisi ve peyzajıyla güçlü semboller taşıyor.

Yapı, uzaktan lale formuyla medeniyetimizde masumiyeti ve Allah'ın birliğini simgeliyor. Ay yıldızın altında birleşen üç sütün, milletin hizmetinde geçirilen bir ömrü, altındaki küre ise Türkiye'yi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarma gayretlerini temsil ediyor.

Sütunların yükseklikleri, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idam edildikleri yaşlarına karşılık gelirken, ay yıldız simgesi, sütunlarla idam edildikleri 1961 yılına atıf olarak 19,61 derece açı yapacak şekilde konumlandırıldı.

Peyzaj düzenindeki 10 mavi ve 10 spiral servi ağacı Menderes'in 10 yıllık Başbakanlığını, 19 defne 19. hükümeti, üçlü öbekler halinde dikilen kocayemiş ve defne ağaçları Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın ortak kaderini simgeliyor. Kırmızı güller ise bağımsızlık ve demokrasi uğruna yapılan fedakarlıkları temsil ediyor.

Mezar taşları ve sergi bölümü için Aydın mermeri, kaide için ise Türk bayrağındaki kırmızıya ithafen vişne mermeri kullanıldı.