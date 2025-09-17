Öğrencilere kötü örnek olan tören krizi: Başkan eleştirdi, vali cevap verdi

Belediye Başkanı Sevindi, bir hafta önce ertelendiğini bilmediği İlköğretim Haftası açılışı programı için Fatih İlkokulu'na gitti. Tören ertelendiği için kendisini şaşkınlıkla karşılayan öğretmenler ve öğrencilerle görüşüp fotoğraf çektiren Başkan Sevindi, daha sonra okuldan ayrıldı.

Bugün aynı okulda düzenlenen İlköğretim Haftası açılış programına gelen CHP'li Turgay Sevindi, programın bir hafta sonraya ertelendiğini bilmediğini belirterek öğrencilerin önünde "Maalesef ikinci kez bu okuldayız" ifadeleriyle başlayan sözleriyle Milli Eğitim Müdürü'ne fırça attı. Fatih İlkokulu'nda düzenlenen programda kürsüye gelen Sevindi, "Bizim için Fatih İlkokulu'nda ikinci kez İlköğretim Haftası açılışındayız. Maalesef geçen hafta yaşanan bir problemle beraber ikinci kez bu okuldayız. Ama hala bu sorun için sorumluluk alan bir müdürümüz yok" ifadelerini kullandı.

Vali Bakan cevap verdi: "İletişim sıkıntıları olabilir, tolere edebilir"



Belediye başkanının ardından kürsüye gelen Amasya Valisi Önder Bakan da, "Kıymetli belediye başkanımızın bir sitemi oldu. Şehirleri yönetirken bazen bu tür iletişim sıkıntıları olabilir. Bunu hepimiz zaman zaman yaşıyoruz. Birbirimizi tolere edebileceğimiz bir konu. Kendi aramızda bunları toparlayabiliriz. Bugün çocuklar için bir araya geldik" şeklinde konuştu.



Vali Bakan, programın ardından sınıflarında ziyaret ettiği öğrencilere fidan ve çikolata hediye etti. Ayrıca bir öğrencinin de TOGG marka makam aracına binip okul bahçesinde tur atmasını sağladı.

Protokolün öğrencilerle toplu fotoğraf çektirdiği programda AK Parti İl Başkanı Galip Uzun ve Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu da yer aldı.