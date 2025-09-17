Merkez Bankası Kredi Kartı Faiz Oranlarını Düşürdü
Yazarlıkta el ele: Görme engelli öğretmen ve eşinden ilham veren hikaye

Sivas'ta öğretmenliğin yanı sıra yazarlık da yapan ve 11 kitap yazan görme engelli Selman Devecioğlu'nun eşi Hülya Devecioğlu da ilk kitabını çıkardı. Kızına öğretmek istediği kültürel ve davranışsal değerleri masallarla anlatan Hülya Devecioğlu, yazdığı masalları kitaba dönüştürdü.

Haber Giriş : 17 Eylül 2025 23:27, Son Güncelleme : 17 Eylül 2025 23:33
Yazarlıkta el ele: Görme engelli öğretmen ve eşinden ilham veren hikaye

Sivas'ta yaşayan ve azmiyle takdir toplayan görme engelli öğretmen Selman Devecioğlu (39), 11'inci kitabını da yazarak okurlarına sundu. Bilgisayar ve Braille alfabesi kullanarak kitap yazan Devecioğlu'nun eşi Hülya Devecioğlu (42) da bir kitap yazdı. Kızına vermek istediği değerleri kurallar koymak yerine masallarla anlatan Hülya Devecioğlu, masalları kitaba dönüştürdü. Eşi Selman Devecioğlu'nun da desteğini alan Hülya Devecioğlu, birçok masalın yer aldığı yaklaşık 200 sayfalık kitabı basıma sundu. 'Kedim Askere Giderse' adını verdiği kitabı okurlara sunan Hülya Devecioğlu, olumlu geri dönüşler aldı.

"Eşimle birlikte zorlukları aşarak bu günlere geldik"

Eşinin bir dönem köşe yazarlığı yaptığını ifade eden Selman Devecioğlu, "Bizim yazma serüvenimiz de oradan geliyor. Kızımız oldu ve kızımıza masal okuyorduk, daha sonra masallar yazmaya başladık. 11'inci kitabımı çıkarttım ve 'Yiğido Dededen Masallar' diye yine bir kitabım çıkacak. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır sözüne ben her zaman için katılıyorum. Eşim kızımın büyümesinde, evin idaresi konusunda ve yazarlık konusunda da her zaman benim yanımda oldu. En büyük role sahip kişidir. Eşimle birlikte yaptığımız aile dayanışması bana çok mutluk veriyor. İlk tanıştığımız günden beri eşimle birlikte zorlukları aşarak bu günlere geldik. O sevgiyi, inancı ve gücü ben her zaman hissettiğim için eşimle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Yazar anne ve babaya sahip olmak kızımız için de yazmaya ve okumaya yönelik teşvik edici bir durum oluyor" diye konuştu.

"Kızıma anlatmak istediğim değerlerle ilgili tasarladığım masallarla yazarlığa başladım"

Masal kitabının oluşma sürecini anlatan Hülya Devecioğlu ise, "Benim kitap serüvenim kızıma vermek istediğim değerleri, kurallarla değil, masallarla verebilir miyim diye düşünmemle başladı. Kurallar belli bir yaptırım içeriyor ancak masallarla benimsersen daha akılda kalıcı olur ve zorlanmadan yapar diye düşündüm. Ona anlatmak istediğim değerlerle ilgili tasarladığım masallarla yazarlığa başladım. Daha sonra eşim bunları yazılı hale mi dönüştürsek acaba diye bana söylemeye başladı. İlk önce, bundan masal olmaz diye düşündüm. 'Kedim Askere Giderse' benim ilk masal deneyimim. Şu anda aldığım geri dönüşlerle birlikte devam ettirip ettirmeyeceğim belli olacak. İlk aldığım geri dönüşlere göre çok beğenildi. Şu ana dek aldığım geri dönüşler çok güzel. Bir arkadaşımız masamızda dururken ismi dikkatini çektiği için incelemişti. Onun ve daha sonra inceleyip beğenen insanların geri dönüşleri de beni çok mutlu etti" dedi.

"Eşim 'yapamam' dediğim her işte destekçim oldu"

Bütün işlerini severek yaptığını söyleyen Devecioğlu, "Hem çalışıyorsun hem eve bakıyorsun hem de kitap yazmaya zaman ayırıyorsun, bunların hepsine nasıl zaman ayırıyorsun diye soranlar da oluyor. Ancak insan gerçekten bir şeyi sevince ona vakit ayırabiliyor ve ona ayırdığı vakti boş görmüyor. Çevrenizden ve sevdiklerimizden gelen desteklerle de kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Roman yazmayı da düşünüyorum. Eşim kitap yazma konusunda çok hızlı ilerliyor. Benim iş durumundan dolayı onun kadar hızlın ilerleyemiyorum. Benim sabah 08.00 akşam 17.00 mesai saatlerim var ve daha sonrasında da yapmam gereken işler oluyor. Benim günlerim daha yoğun ilerlediği için onun hızına yetişemiyorum. Ortak bir proje de yaparsak ben bu projenin neresinde olurum bilmiyorum. Tanıştığımız günden itibaren birbirimizi her zaman bir adım öne çıkarmaya çalıştık. Bundan dolayı da eşim iyi ki var. Benim 'yapamam' dediğim her işte destekçim oldu bu yüzden de kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

