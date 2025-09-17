Merkez Bankası Kredi Kartı Faiz Oranlarını Düşürdü
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
18 Eylül 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Öğrencilere kötü örnek olan tören krizi: Başkan eleştirdi, vali cevap verdi
Bakan Şimşek'ten 2025 ve 2026 yılları için enflasyon tahmini
İnşaat sektöründe 5 yılda tarihi artış: 4,1 trilyon lira satış
FED'den yılın ilk faiz indirimi kararı geldi
Bakanlıktan Mabel Matiz'in şarkısına erişim engeli talebi
Ak Partili Özdemir'den Özel'in 'Hasan Mutlu' iddialarına yanıt
Çocuklarının gözü önünde tokat yiyen baba: Bana zorla özür diletti
'Terörsüz Türkiye' komisyonu, akademisyenleri dinledi
Togg'un yeni modeli T10F, TEKNOFEST İstanbul'da
Bakan Tekin: Öğretmen olamayanlar merdiven altı kurs açıyor
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
'19 milyon öğrenci üniversite eğitimini bıraktı' iddiasına YÖK'ten açıklama
Sıfır araç kampanyaları ikinci el pazarını frenledi
Kadın öğretmenin veli tarafından tokatlamasına Diyarbakır MEM'den açıklama
Okullarda yeni dönem: Bu yıldan itibaren orta okul ve liselerde uygulanacak
Erdoğan: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek
Sezon açıldı: İşte en çok satılan balıklar ve fiyatları...
Evlenmek isteyen çiftler dikkat: Bunları yapmak zorunlu oluyor!
Ak Parti Elazığ İl Başkanı'na oğlu üzerinden şantaj yapıldı
Trafiğe ağustosta 215 bin 130 aracın kaydı yapıldı
AFAD görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanı
Adalet Bakanlığı Promosyon Görüşmelerinde Teklif Yükseltildi
İstanbul'da 'Lütfen Ambulansa Yol Ver' Anonsu Radyoda
Birden fazla evi olanlar katlamalı vergi mi ödeyecek?
Akran zorbalığı yeniden başladı! Bir öğrenciye saldırdılar
Binbaşı zehir tacirlerini haraca bağlamış!
Hacmi 3 trilyon TL'yi aşan e-ticarete 'yapay' dokunuş
Her dersi oyunla öğreniyorlar

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, My Gamified School (Oyunlaştırılmış Okulum) projesi ile her branştaki ders planını oyunlaştırarak hazırladı. Proje ile ilgili bilgi veren İngilizce Öğretmeni Semiha Ulusoy, "Çocuklar eğlenerek öğrenmeyi çok seviyor. Oyunlaştırılmış programlar sayesinde hiç derse ilgisi olmayan çocukların bile derse daha hevesle katıldığını gördük" dedi.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından yürütülen Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında, Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu tarafından hazırlanan 'Oyunlaştırılmış Okulum' başlıklı proje, 2025 yılı teklif çağrısı döneminde hibe almaya hak kazandı. Ortaokul düzeyindeki öğrencileri hedef alan proje ile oyun tabanlı öğrenme yöntemleriyle öğrenci motivasyonunu ve akademik başarıyı artırmak amaçlandığı bildirildi.

HER DERSE BİR OYUN

İngilizce Öğretmeni Semiha Ulusoy, 12-13 yaş aralığındaki ortaokul öğrencileri için hazırladıkları proje kapsamında herhangi bir branştaki ders içeriğini oyunlaştırarak hazırladıklarını anlattı. Ulusoy, "Geçen yıl aynı konuda eTwinning projesi yapmıştık. Projemiz ulusal ve Avrupa kalite etiketi aldı. Bu projeyle okulumuz eTwinning okulu oldu. Biz de daha da geliştirip uluslararası boyutta bir şeyler yapmak istedik. Aynı ortaklarımız ile biraz daha geliştirerek Erasmus projesi yazdık. Projemiz kabul edildi. Hibe aşamasındayız 1 Kasım'da projenin yürütme aşamasına geçiyoruz" dedi.

ÖĞRENCİLERE HER SEVİYENİN ARDINDAN ROZET ÖDÜLÜ

Proje kapsamında öğretmenlerin katılımıyla Almanya'da iş başı gözlem ziyareti yapacaklarını belirten Ulusoy, daha sonra 5 ortaokul öğrencisi ile birlikte İtalya'ya gideceklerini açıkladı. Her branş öğretmeninin kendi müfredatına uygun oyunlaştırılmış ders planları geliştireceğini ifade eden Ulusoy, "Ders planlarını oyunlaştırılmış olarak işliyoruz. Örneğin, öğretmenlerimiz geri dönüşüm konusu üzerine bir ders planı hazırladı. Öğrencimiz oyunlarla kademe kademe ilerleyerek karşısına çıkan soruları yanıtlıyor. Her seviyenin sonunda rozet ödülü alıyor. Tüm branşlarda böyle içerikler geliştirmeyi hedefliyoruz. Öğrenciler için daha eğlenceli ve katılımın daha yüksek olduğunu gördük. Çocuklar eğlenerek öğrenmeyi çok seviyor. Oyunlaştırılmış programlar sayesinde hiç derse ilgisi olmayan çocukların bile derse daha hevesle katıldığını gördük. Bu amaçla yola çıktık" diye konuştu.

DESTEK ALAN 5 PROJEDEN BİRİ OLDU

2025 yılı çağrı döneminde Türkiye genelinde 2 bin 149 başvuru alındığını ve bunlardan sadece 129 projenin kabul edildiğini belirten Proje Yürütücüsü Matematik Öğretmeni Zarife Alkan da İzmir'den yalnızca 5 projenin desteklenmeye layık görüldüğünü söyledi. Alkan, tüm derslerde oyunlaştırma tekniklerini kullanarak öğrenmeyi teşvik eden, öğrencilerin derse aktif katılımını sağlayan, yenilikçi ders planları geliştireceklerini aktardı.

