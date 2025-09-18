18 Eylül 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
18 Eylül 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
ATAMA KARARLARI
Diyanet işleri Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safı ARPAGUŞ atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı;
- Kırşehir İl Müdürü Murat KONAN, görevden alınmış,
- Niğde İl Müdürlüğüne Nurettin KESLER,
- Sakarya İl Müdürlüğüne Mehmet UÇAR, atanmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Sigorta Primleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İbrahim ÖZÇELİK atanmıştır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet Cengiz ARABACI atanmıştır.
17 Eylül 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞA