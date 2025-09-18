Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu hava bekleniyor. Özellikle Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli yağışlar görülecek. Zamanla Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde ise çok kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

Uyarılar

Kuvvetli yağış uyarısı: Batı Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli ( 21-50 kg/m² ), zamanla Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli ( 21-50 kg/m² ), Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ( 51-75 kg/m² ) olması bekleniyor.

Batı Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli ( ), zamanla kuvvetli ( ), çok kuvvetli ( ) olması bekleniyor. Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde ise güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bölge Bölge Hava Durumu

Marmara Bölgesi

Parçalı, yer yer çok bulutlu; doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esecek.

Bursa: 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

23°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Çanakkale: 27°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu

27°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu İstanbul: 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege Bölgesi

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esecek.

A.Karahisar: 23°C - Parçalı bulutlu

23°C - Parçalı bulutlu Denizli: 30°C - Az bulutlu

30°C - Az bulutlu İzmir: 28°C - Az bulutlu

28°C - Az bulutlu Manisa: 27°C - Az bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Parçalı az bulutlu, doğusunun parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adana: 31°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

31°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya: 35°C - Parçalı ve az bulutlu

35°C - Parçalı ve az bulutlu Burdur: 28°C - Parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Az bulutlu, kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esecek.

Ankara: 23°C - Parçalı bulutlu

23°C - Parçalı bulutlu Çankırı: 23°C - Parçalı bulutlu

23°C - Parçalı bulutlu Eskişehir: 20°C - Parçalı bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar kuzeyden kuvvetli esecek.

Bolu: 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

17°C - Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Düzce: 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

20°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Sinop: 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli; Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli olacak. Rüzgar Orta Karadeniz'de kuzeyden, Doğu Karadeniz'in güneyinde güneyden kuvvetlice esecek.

Amasya: 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

25°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Rize: 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlı

26°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlı Samsun: 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı bulutlu, kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar güneyden kuvvetlice esecek.

Erzurum: 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

26°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Kars: 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

25°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Malatya: 33°C - Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu.