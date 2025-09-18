Akkuyu'dan Türk firmalarına 10 milyar dolarlık iş

Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi, Gülnar ilçesinde inşa-sı devam eden Akkuyu Nükle-er Güç Santrali'nin (NGS) Ak-kuyu NGS'nin sahasını ziyare-tinde tesisle ilgili açıklamada bulundu.

Akkuyu NGS'nin, Türkiye'nin nükleer sanayi ala-nındaki en önemli atağı oldu-ğunu dile getiren Çiftçi, "Ak-kuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye'nin enerji bağımsız-lığı yolunda attığı en stratejik adımlardan biri. Cumhuriyet tarihinin tek seferdeki en bü-yük ve doğrudan yatırım ünva-nını taşıyan projesi. 4 ünite bir-den devreye alındığında ülke-mizin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak potansiyele sahip" dedi.

Çiftçi, Türkiye'nin, Sinop ve Trakya'da 2 nükleer santral inşa etmeyi planladığını ifade etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2053 karbon nötr hedefini nükleer enerji açısın-dan değerlendiren Çiftçi, şöy-le konuştu: "Ülkemiz, 2053'te karbon nötr hedefi kapsamın-da nükleer enerjiyle alakalı 20 gigavatlık kapasite hedefi or-taya koydu.

Bunun yaklaşık 15 gigavatı konvansiyonel nükle-er santrallerden, yani Akkuyu veya arkasından gelecek Sinop ile daha sonraki Trakya nük-leer santralleriyle sağlana-cak. 5 gigavatının da yeni nesil nükleer reaktörler alanına gi-ren küçük modüler reaktörler-le sağlanması hedefleniyor. Bu noktada sanayimizin Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile baş-layan tecrübesi ve yolculuğu, yeni nesil nükleer reaktörler-le daha ileriye taşınacak. Ak-kuyu Nükleer Güç Santrali'n-de edindiğimiz bilgi, birikim ve tecrübeyi, Sinop, Trakya ve kü-çük modüler reaktörlerde de kullanıyor olacağız."

2 bin firma görevi aldı

Çiftçi, Akkuyu NGS'nin is-tihdama doğrudan ve dolaylı olarak sağladığı katkıya işaret ederek, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki lokalizasyon (yerelleştirme) payı yaklaşık 10 milyar dolara ulaşmış durum-da. 2 bini aşkın firmamız Ak-kuyu Nükleer Güç Santrali'nde görev almakta. Bunlar olduk-ça önemli rakamlar. Ülkemizin nükleer endüstrisi açısından ciddi bir potansiyel olduğunu ortaya koymakta. Buradaki tec-rübeyi önümüzdeki dönemde nükleer endüstri alanında ihra-catçı olabilme konusunda kul-lanıyor olabileceğiz" dedi.

Dünya genelinde son yıllarda nükleer enerjiye eğilimin art-tığını ifade eden Çiftçi, ülkele-rin enerji arz güvenliğini sağla-ma ve karbon nötr hedeflerinin, küresel ölçekteki yatırım tren-dini bu alana taşıdığını dile ge-tirdi. Çiftçi, nükleer enerjinin iklim kriziyle mücadelede kri-tik önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

"Ülkemizin enerji arz güven-liğini ve bağımsızlığını sağla-ması, yeni nesil teknolojile-rin ülkemize kazandırılması noktasında nükleer enerjinin önemini bir kez daha vurgulu-yoruz. Şu an itibarıyla nükle-er endüstride ekipman imalatı yapan yerli sanayici firmaları-mızın bir kısmı ihracatçı konu-ma gelmiş durumda. Daha ilk santralde bu tecrübeyi kazana-rak bu rolü üstlenmiş olan yer-li sanayimizin, ikinci ve üçün-cü santraller ile küçük modüler reaktörler gibi yeni alanlarda ihracatçı konuma gelmesi ga-yet mümkün. Bu potansiyeli ciddi anlamda taşıyoruz. Yerli sanayiciler ve iş insanları ola-rak nükleer endüstrideki öne-mi bir kez daha ortaya koymak istiyoruz."