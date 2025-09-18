'Huzur İstanbul' uygulamasında 873 gözaltı
ABD'li sunucudan skandal öneri: Evsizleri zehirli iğne ile öldürün

Fox News sunucusu Brian Kilmeade, akıl sağlığı sorunları yaşayan evsizler için "zorla zehirli iğneyle öldürülmeleri" gerektiğini söylemesinin ardından gelen yoğun tepkiler üzerine özür dilemek zorunda kaldı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 18 Eylül 2025 08:25, Son Güncelleme : 18 Eylül 2025 08:25
Kilmeade, 10 Eylül'de yayınlanan Fox & Friends programında, 22 Ağustos'ta Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde 23 yaşındaki Ukraynalı mülteci Iryna Zarutska'nın tren içinde bıçaklanarak öldürülmesini tartışırken söz konusu ifadeleri kullandı.

Cinayetle suçlanan 34 yaşındaki evsiz DeCarlos Brown Jr.'ın şizofreni tanısı bulunduğu ve 14 sabıka kaydı olduğu belirtildi.

Sunucu, suçun önlenmesi için evsiz ve akıl hastalarının "hapsedilmesi" gerektiğini söyleyen program arkadaşına, "Ya da zorla zehirli iğne. Yani onları öldürmek." şeklinde yanıt vermişti.

Bu sözler özellikle California Valisi Gavin Newsom'un da aralarında bulunduğu birçok kişi tarafından sert şekilde eleştirildi.

Özür açıklaması

Kilmeade, 14 Eylül'de programda yaptığı açıklamada, "Bu tür saldırıların tekrar yaşanmaması için evsiz ve akıl sağlığı sorunları olan kişilerin kurumsallaştırılması ya da hapsedilmesi gerektiğini konuşuyorduk.

Ben yanlış bir şekilde zehirli iğne önerisinde bulundum. Bu son derece düşüncesizce bir yorumdu. Kuzey Carolina'daki fail gibi davranmayan çok sayıda evsiz ve akıl sağlığı sorunu olan insan var. Onlar empati ve şefkati hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Tepkiler ve siyasi yankılar

ABD Başkanı Donald Trump, saldırgan için hızlı yargılama ve idam cezası çağrısı yaptı. Charlotte Belediye Başkanı Vi Lyles ise trajedinin, evsizlik ve akıl sağlığı sorunlarının yalnızca cezalandırmayla çözülemeyeceğini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Adalet Bakanlığı, Brown Jr.'a "toplu taşıma sisteminde ölüme sebebiyet verme" suçlaması da yöneltti. Bu suçlama, ömür boyu hapis veya idam cezası gerektirebiliyor.


