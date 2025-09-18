Türkiye-Kırgızistan ticaretinde yeni yol haritası: Hedef 5 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev ile görüşmesinin ardından, iki ülke arasında gerçekleştirilen Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon'un (KEK) 12. Dönem Toplantısı'nın başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Yılmaz, toplantının ardından yaptığı değerlendirmeyi X hesabından paylaştı. Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinde kapsamlı iş birliğine vurgu yapan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"77 maddelik Eylem Planı ve imzaladığımız mutabakatlarla; ticaret, enerji, ulaştırma, tarım, eğitim, sağlık, kültür ve bilişim gibi pek çok alanda ilişkilerimizi daha da güçlendirecek somut adımlar atıyoruz. Ortak yol haritamız; iki kardeş ülkenin 'Kapsamlı Stratejik Ortaklık' vizyonunu ekonomik, ticari ve yatırım alanlarına taşımak için güçlü bir iradeyi ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, kısa vadede 2 milyar dolar, orta vadede ise 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize ulaşacağımıza inancımız tamdır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, nazik ev sahipliği için Kasımaliyev başta olmak üzere Kırgızistanlı yetkililere teşekkür ederek, imzalanan protokolün iki ülke ilişkilerine katkı sağlamasını diledi.

