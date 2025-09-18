Türkiye-Kırgızistan ticaretinde yeni yol haritası: Hedef 5 milyar dolar

'Huzur İstanbul' uygulamasında 873 gözaltı
'Huzur İstanbul' uygulamasında 873 gözaltı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
İlber Ortaylı: İmamoğlu'nu Belediye Başkanı olarak görmedim ki!
İlber Ortaylı: İmamoğlu'nu Belediye Başkanı olarak görmedim ki!
Bir madeni para daha tedavülden kalkıyor
Bir madeni para daha tedavülden kalkıyor
Kooperatifler için hazırlanan 5 yıllık yol haritası açıklanacak
Kooperatifler için hazırlanan 5 yıllık yol haritası açıklanacak
'İsrail, Silvan yazıtını 3 defa istedi ancak vermedik'
'İsrail, Silvan yazıtını 3 defa istedi ancak vermedik'
Çiğ süt fiyatlarına zam geldi
Çiğ süt fiyatlarına zam geldi
MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
İddia: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti yolunda
İddia: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti yolunda
Cinayetler 'influencer'ların kazanç kapısı oldu! Servet kazanıyorlar
Cinayetler 'influencer'ların kazanç kapısı oldu! Servet kazanıyorlar
Merkez Bankası Kredi Kartı Faiz Oranlarını Düşürdü
Merkez Bankası Kredi Kartı Faiz Oranlarını Düşürdü
Mahmud Abbas Ankara'ya geliyor
Mahmud Abbas Ankara'ya geliyor
Öğrencilere kötü örnek olan tören krizi: Başkan eleştirdi, vali cevap verdi
Öğrencilere kötü örnek olan tören krizi: Başkan eleştirdi, vali cevap verdi
Bakan Şimşek'ten 2025 ve 2026 yılları için enflasyon tahmini
Bakan Şimşek'ten 2025 ve 2026 yılları için enflasyon tahmini
İnşaat sektöründe 5 yılda tarihi artış: 4,1 trilyon lira satış
İnşaat sektöründe 5 yılda tarihi artış: 4,1 trilyon lira satış
FED'den yılın ilk faiz indirimi kararı geldi
FED'den yılın ilk faiz indirimi kararı geldi
Bakanlıktan Mabel Matiz'in şarkısına erişim engeli talebi
Bakanlıktan Mabel Matiz'in şarkısına erişim engeli talebi
Ak Partili Özdemir'den Özel'in 'Hasan Mutlu' iddialarına yanıt
Ak Partili Özdemir'den Özel'in 'Hasan Mutlu' iddialarına yanıt
Çocuklarının gözü önünde tokat yiyen baba: Bana zorla özür diletti
Çocuklarının gözü önünde tokat yiyen baba: Bana zorla özür diletti
'Terörsüz Türkiye' komisyonu, akademisyenleri dinledi
'Terörsüz Türkiye' komisyonu, akademisyenleri dinledi
Togg'un yeni modeli T10F, TEKNOFEST İstanbul'da
Togg'un yeni modeli T10F, TEKNOFEST İstanbul'da
Bakan Tekin: Öğretmen olamayanlar merdiven altı kurs açıyor
Bakan Tekin: Öğretmen olamayanlar merdiven altı kurs açıyor
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
'19 milyon öğrenci üniversite eğitimini bıraktı' iddiasına YÖK'ten açıklama
'19 milyon öğrenci üniversite eğitimini bıraktı' iddiasına YÖK'ten açıklama
Sıfır araç kampanyaları ikinci el pazarını frenledi
Sıfır araç kampanyaları ikinci el pazarını frenledi
Kadın öğretmenin veli tarafından tokatlamasına Diyarbakır MEM'den açıklama
Kadın öğretmenin veli tarafından tokatlamasına Diyarbakır MEM'den açıklama
Okullarda yeni dönem: Bu yıldan itibaren orta okul ve liselerde uygulanacak
Okullarda yeni dönem: Bu yıldan itibaren orta okul ve liselerde uygulanacak
Erdoğan: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek
Erdoğan: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek
Sezon açıldı: İşte en çok satılan balıklar ve fiyatları...
Sezon açıldı: İşte en çok satılan balıklar ve fiyatları...
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye-Kırgızistan ticaretinde yeni yol haritası: Hedef 5 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan ile ticaret hacmini kısa vadede 2 milyar dolara, orta vadede ise 5 milyar dolara çıkarma hedeflerine inandıklarını söyledi. Yılmaz, Bişkek'te yapılan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon'un 12. Dönem Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ticaret, enerji, tarım, ulaştırma, sağlık ve eğitim gibi birçok alanda somut adımlar atıldığını belirtti.

Haber Giriş : 18 Eylül 2025 09:07, Son Güncelleme : 18 Eylül 2025 09:10
Yazdır
Türkiye-Kırgızistan ticaretinde yeni yol haritası: Hedef 5 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev ile görüşmesinin ardından, iki ülke arasında gerçekleştirilen Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon'un (KEK) 12. Dönem Toplantısı'nın başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Yılmaz, toplantının ardından yaptığı değerlendirmeyi X hesabından paylaştı. Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinde kapsamlı iş birliğine vurgu yapan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"77 maddelik Eylem Planı ve imzaladığımız mutabakatlarla; ticaret, enerji, ulaştırma, tarım, eğitim, sağlık, kültür ve bilişim gibi pek çok alanda ilişkilerimizi daha da güçlendirecek somut adımlar atıyoruz. Ortak yol haritamız; iki kardeş ülkenin 'Kapsamlı Stratejik Ortaklık' vizyonunu ekonomik, ticari ve yatırım alanlarına taşımak için güçlü bir iradeyi ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, kısa vadede 2 milyar dolar, orta vadede ise 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize ulaşacağımıza inancımız tamdır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, nazik ev sahipliği için Kasımaliyev başta olmak üzere Kırgızistanlı yetkililere teşekkür ederek, imzalanan protokolün iki ülke ilişkilerine katkı sağlamasını diledi.

Kaynak: ForInvest

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber