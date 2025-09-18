Kırklareli'de denize girişler 3 gün süreyle yasaklandı

Kırklareli'deki Vize Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla ilçedeki tüm plajlarda 18-20 Eylül'de denize girilmesinin yasaklandığı duyuruldu.

Yasağa uyulması istenen açıklamada İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı belirtildi.