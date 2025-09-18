Trabzon'da hırdavat deposunda yangın
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde hırdavat ve yapı malzemeleri satışı yapılan bir alışveriş merkezinin deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2025 09:59, Son Güncelleme : 18 Eylül 2025 10:22
Söğütlü Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgede yoğun dumana neden olan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.