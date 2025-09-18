Flash TV'nin ihale süreci uzatıldı

'Huzur İstanbul' uygulamasında 873 gözaltı
'Huzur İstanbul' uygulamasında 873 gözaltı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
İlber Ortaylı: İmamoğlu'nu Belediye Başkanı olarak görmedim ki!
İlber Ortaylı: İmamoğlu'nu Belediye Başkanı olarak görmedim ki!
Bir madeni para daha tedavülden kalkıyor
Bir madeni para daha tedavülden kalkıyor
Kooperatifler için hazırlanan 5 yıllık yol haritası açıklanacak
Kooperatifler için hazırlanan 5 yıllık yol haritası açıklanacak
'İsrail, Silvan yazıtını 3 defa istedi ancak vermedik'
'İsrail, Silvan yazıtını 3 defa istedi ancak vermedik'
Çiğ süt fiyatlarına zam geldi
Çiğ süt fiyatlarına zam geldi
MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
İddia: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti yolunda
İddia: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti yolunda
Cinayetler 'influencer'ların kazanç kapısı oldu! Servet kazanıyorlar
Cinayetler 'influencer'ların kazanç kapısı oldu! Servet kazanıyorlar
Merkez Bankası Kredi Kartı Faiz Oranlarını Düşürdü
Merkez Bankası Kredi Kartı Faiz Oranlarını Düşürdü
Mahmud Abbas Ankara'ya geliyor
Mahmud Abbas Ankara'ya geliyor
Öğrencilere kötü örnek olan tören krizi: Başkan eleştirdi, vali cevap verdi
Öğrencilere kötü örnek olan tören krizi: Başkan eleştirdi, vali cevap verdi
Bakan Şimşek'ten 2025 ve 2026 yılları için enflasyon tahmini
Bakan Şimşek'ten 2025 ve 2026 yılları için enflasyon tahmini
İnşaat sektöründe 5 yılda tarihi artış: 4,1 trilyon lira satış
İnşaat sektöründe 5 yılda tarihi artış: 4,1 trilyon lira satış
FED'den yılın ilk faiz indirimi kararı geldi
FED'den yılın ilk faiz indirimi kararı geldi
Bakanlıktan Mabel Matiz'in şarkısına erişim engeli talebi
Bakanlıktan Mabel Matiz'in şarkısına erişim engeli talebi
Ak Partili Özdemir'den Özel'in 'Hasan Mutlu' iddialarına yanıt
Ak Partili Özdemir'den Özel'in 'Hasan Mutlu' iddialarına yanıt
Çocuklarının gözü önünde tokat yiyen baba: Bana zorla özür diletti
Çocuklarının gözü önünde tokat yiyen baba: Bana zorla özür diletti
'Terörsüz Türkiye' komisyonu, akademisyenleri dinledi
'Terörsüz Türkiye' komisyonu, akademisyenleri dinledi
Togg'un yeni modeli T10F, TEKNOFEST İstanbul'da
Togg'un yeni modeli T10F, TEKNOFEST İstanbul'da
Bakan Tekin: Öğretmen olamayanlar merdiven altı kurs açıyor
Bakan Tekin: Öğretmen olamayanlar merdiven altı kurs açıyor
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
'19 milyon öğrenci üniversite eğitimini bıraktı' iddiasına YÖK'ten açıklama
'19 milyon öğrenci üniversite eğitimini bıraktı' iddiasına YÖK'ten açıklama
Sıfır araç kampanyaları ikinci el pazarını frenledi
Sıfır araç kampanyaları ikinci el pazarını frenledi
Kadın öğretmenin veli tarafından tokatlamasına Diyarbakır MEM'den açıklama
Kadın öğretmenin veli tarafından tokatlamasına Diyarbakır MEM'den açıklama
Okullarda yeni dönem: Bu yıldan itibaren orta okul ve liselerde uygulanacak
Okullarda yeni dönem: Bu yıldan itibaren orta okul ve liselerde uygulanacak
Erdoğan: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek
Erdoğan: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek
Sezon açıldı: İşte en çok satılan balıklar ve fiyatları...
Sezon açıldı: İşte en çok satılan balıklar ve fiyatları...
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Flash TV'nin ihale süreci uzatıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Flash Haber TV ihalesinde takvimi uzattı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Eylül 2025 10:37, Son Güncelleme : 18 Eylül 2025 10:38
Yazdır
Flash TV'nin ihale süreci uzatıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak atandığı Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ'ye ait "Flash Haber TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ihalesinde süreyi uzattı.

TMSF'nin konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Flash Haber TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale takviminde, bilgi odasından yararlanmak için son tarihin 15.09.2025 tarihinden, 13.10.2025 tarihine, son başvuru tarihinin 16.09.2025 tarihi saat 16:00'dan, 14.10.2025 saat 16:00'a, ihale tarihinin 17.09.2025 saat 14:00'dan, 15.10.2025 saat 15:30'a, yapılması halinde pazarlık tarihinin 19.09.2025 saat 14:00'dan, 17.10.2025 saat 15:30'a uzatılmasına karar verildi.

"Flash Haber TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü", 84 milyon TL bedelle Ağustos ayında satışa çıkarıldı.

Söz konusu ticari ve iktisadi bütünlük, Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi'ne ait olup, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından verilen uydu ve çok il kablo ortamından televizyon yayın lisansları ile internet ortamından televizyon (İnternet-TV) yayın izni de dahil olmak üzere Flash Haber TV'nin faaliyetlerine özgülenmiş mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşuyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber