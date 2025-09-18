İlber Ortaylı: İmamoğlu'nu Belediye Başkanı olarak görmedim ki!
Ünlü Tarihçi Prof.Dr İlber Ortaylı katıldığı bir Youtube yayınında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ortaylı, İmamoğlu için 'Ekrem Bey'i Belediye Başkanı olarak görmedim ki o önce partinin kendi kuruluşuyla uğraştı' ifadelerini kullandı.
Gazeteci Adem Metan'ın bugünkü Youtube kanalındaki programa konuk olan Prof.Dr. İlber Ortaylı, 180 gündür Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Youtube yayıncısı Adem Metan konuğu İlber Ortaylı'ya Ekrem İmamoğlu'nu başarılı buluyor musunuz? Sorusunu yöneltti.
Prof.Dr Ortaylı İmamoğlu ile ilgili soruya şu yanıtı verdi: 'Ekrem Bey'i Belediye Başkanı olarak görmedim ki, o önce partinin kendi kuruluşuyla uğraştı' açıklamasında bulundu.
Ünlü Tarihçi Ortaylı, İstanbul'un dört bir yanını gökdelenlerle dolduran imar anlayışına da tepki gösterdi.