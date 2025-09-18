Erdoğan: Şehitlerimizin Hatırasına Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Ailesini Öldürmekle Suçlanan Doktordan İntihar Girişimi
Benzine zam geliyor! Litresi 56 lirayı aşacak
MSB: Suriye'den çekilme ancak terör biterse olur
Yumaklı: Hayvansal üretim planlamasının sonuçlarını almaya başladık
TDV, 8 bin öğrenciye eğitim desteği sağlayacak
'50 kuruş tedavülden kalkıyor' iddiasına yalanlama
'Huzur İstanbul' uygulamasında 873 gözaltı
İlber Ortaylı: İmamoğlu'nu Belediye Başkanı olarak görmedim ki!
Kooperatifler için hazırlanan 5 yıllık yol haritası açıklanacak
'İsrail, Silvan yazıtını 3 defa istedi ancak vermedik'
Çiğ süt fiyatlarına zam geldi
MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
İddia: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti yolunda
Cinayetler 'influencer'ların kazanç kapısı oldu! Servet kazanıyorlar
Merkez Bankası Kredi Kartı Faiz Oranlarını Düşürdü
Mahmud Abbas Ankara'ya geliyor
Öğrencilere kötü örnek olan tören krizi: Başkan eleştirdi, vali cevap verdi
Bakan Şimşek'ten 2025 ve 2026 yılları için enflasyon tahmini
İnşaat sektöründe 5 yılda tarihi artış: 4,1 trilyon lira satış
FED'den yılın ilk faiz indirimi kararı geldi
Bakanlıktan Mabel Matiz'in şarkısına erişim engeli talebi
Ak Partili Özdemir'den Özel'in 'Hasan Mutlu' iddialarına yanıt
Çocuklarının gözü önünde tokat yiyen baba: Bana zorla özür diletti
'Terörsüz Türkiye' komisyonu, akademisyenleri dinledi
Togg'un yeni modeli T10F, TEKNOFEST İstanbul'da
Bakan Tekin: Öğretmen olamayanlar merdiven altı kurs açıyor
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
Kırşehir'de karı-koca silahlı saldırı kurbanı

Akçakent ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda yaşlı çift, yaşamını yitirdi.

18 Eylül 2025 12:09
Kırşehir'de karı-koca silahlı saldırı kurbanı

Kırşehir'in Akçakent ilçesine bağlı Yaylaözü köyü'nde yaşayan R.K. (63) ve eşi E.K. (62), evlerinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Evden silah sesleri duyan komşular, hemen ikamete giderek çiftin saldırıya uğradığını fark etti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YAŞLI ÇİFTİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrollerde R.K. ve E.K.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çiftin evinde meydana gelen ve ölümle sonuçlanan olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Cinayetle bağlantılı kişi veya kişilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı arama çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

