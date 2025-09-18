Erdoğan: Şehitlerimizin Hatırasına Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Ailesini Öldürmekle Suçlanan Doktordan İntihar Girişimi
Benzine zam geliyor! Litresi 56 lirayı aşacak
MSB: Suriye'den çekilme ancak terör biterse olur
Yumaklı: Hayvansal üretim planlamasının sonuçlarını almaya başladık
TDV, 8 bin öğrenciye eğitim desteği sağlayacak
'50 kuruş tedavülden kalkıyor' iddiasına yalanlama
'Huzur İstanbul' uygulamasında 873 gözaltı
İlber Ortaylı: İmamoğlu'nu Belediye Başkanı olarak görmedim ki!
Kooperatifler için hazırlanan 5 yıllık yol haritası açıklanacak
'İsrail, Silvan yazıtını 3 defa istedi ancak vermedik'
Çiğ süt fiyatlarına zam geldi
MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
İddia: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti yolunda
Cinayetler 'influencer'ların kazanç kapısı oldu! Servet kazanıyorlar
Merkez Bankası Kredi Kartı Faiz Oranlarını Düşürdü
Mahmud Abbas Ankara'ya geliyor
Öğrencilere kötü örnek olan tören krizi: Başkan eleştirdi, vali cevap verdi
Bakan Şimşek'ten 2025 ve 2026 yılları için enflasyon tahmini
İnşaat sektöründe 5 yılda tarihi artış: 4,1 trilyon lira satış
FED'den yılın ilk faiz indirimi kararı geldi
Bakanlıktan Mabel Matiz'in şarkısına erişim engeli talebi
Ak Partili Özdemir'den Özel'in 'Hasan Mutlu' iddialarına yanıt
Çocuklarının gözü önünde tokat yiyen baba: Bana zorla özür diletti
'Terörsüz Türkiye' komisyonu, akademisyenleri dinledi
Togg'un yeni modeli T10F, TEKNOFEST İstanbul'da
Bakan Tekin: Öğretmen olamayanlar merdiven altı kurs açıyor
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
AK Parti, 18 ülkeden 18 siyasi partiyle işbirliği mutabakatı imzaladı

AK Parti, Dış İlişkiler Başkanlığının koordinasyonunda aralarında Rusya, Çin, Azerbaycan, Güney Afrika ve Küba'nın da bulunduğu 18 ülkeden 18 siyasi partiyle işbirliği mutabakatı imzaladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2025 13:11, Son Güncelleme : 18 Eylül 2025 13:12
AK Parti, son dönemde, Kazakistan'ın Amanat Partisi, Moldova'nın Sosyalist Partisi, Moğolistan'ın Halk Partisi, Rusya'nın Birleşik Rusya Partisi, Ekvador Ginesi'nin Demokratik Partisi, Güney Afrika'nın Ulusal Kongresi, Azerbaycan'ın Yeni Azerbaycan Partisi, Küba'nın Komünist Partisi, KKTC'nin Ulusal Birlik Partisi, Ruanda'nın Ruanda Vatansever Çevresi, Kosova'nın Demokratik Türk Partisi, Kamboçya'nın Halk Partisi, Çin'in Komünist Partisi, Somali'nin Barış ve İstikrar İçin Birlik Partisi, Etiyopya'nın Refah Partisi, Cibuti'nin İlerleme İçin Halkın Partisi, Özbekistan'ın Liberal Demokrat Partisi ve Sırbistan'ın Adalet ve Uzlaşı Partisi ile mutabakatlara imza attı.

AK Parti'nin önümüzdeki dönemde, Venezuela, Endonezya, Vietnam, Avustralya, Irak, Japonya Gambiya, Malezya, Macaristan, Tayland, Bulgaristan, Güney Kore, Meksika ve Tanzanya'dan siyasi partilerle de mutabakat zaptına imza atması bekleniyor.

Mutabakatlar, ikili ilişkileri geliştirme ve çeşitli alanlardaki işbirliğini güçlendirme temasıyla, bağımsızlık, karşılıklı eşitlik ve saygı ile birbirlerinin iç işlerine karışmama ilkeleri temelinde, ortak zemini genişletme ve karşılıklı öğrenme ruhu içinde imzalanıyor.

"Ortak bir akılla hareket etmesi gerekiyor"

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yaptığı açıklamada, AK Parti'yle birlikte Türk dış politikasında kavramsal ve kuramsal bir değişikliğin varlığını hep beraber gözlemleyebilme imkanına sahip olduklarını belirtti.

Yurt dışındaki siyasi partilerle imzaladıkları mutabakatların amacının, sadece iki ülke ve iki siyasi parti arasındaki ilişkileri geliştirmek değil aynı zamanda küresel gelişmeleri takip ederek bu anlamda yapılacak çalışmalara çok katmanlı ve eksenli katkı sunmak olduğunu vurgulayan Sırakaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem ülkelerin hem de siyasi partilerin kendi içerisine kapanma imkanının olmadığı globalleşmiş bir düzlemde yaşıyoruz. Baktığınız zaman dünya yeni meydan okumalarla karşı karşıya. Küresel anlamda savaşların, vekalet savaşlarının, terörün arttığı, iklim değişikliğiyle yeni meydan okumaların meydana geldiği, göç sorununun ülkeleri tehdit ettiği bir ortamda ortak vicdan, vizyon ve akılla hareket edilmesi bir realite haline geldi. Böyle bir ortamda iktidar partilerinin, hükümetlerin ve parlamentoların da ortak bir akılla hareket etmesi gerekiyor."

"İnsan odaklı, merhamet ve adalet eksenli, vicdan merkezli"

Sırakaya, Türkiye'nin özellikle son yıllarda diplomasi alanında büyük bir atılım gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin sadece bölgesel istikrar, refahın ve barışın değil aynı zamanda küresel barışın korunması noktasında da büyük bir rol ve sorumluluk üstlendiğine dikkati çeken Sırakaya, şunları söyledi:

"Bu noktada da AK Parti olarak bizim üzerimize düşen belirgin bir görevin olduğu kanaatindeyiz. Bu çerçevede ikili ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Hükümet düzeyinde yapılacak çalışmaların altyapısını oluşturabilmek ve bunlara zemin hazırlayabilme noktasında da sorumluluk üstleniyoruz. Bu bağlamda son olarak Sırbistan'ın Adalet ve Uzlaşı Partisi yetkilileriyle 18. mutabakat zaptımızı imzalamış olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, insan odaklı, merhamet ve adalet eksenli, vicdan merkezli anlayışımızı devam ettirmekte kararlıyız."

"Önümüzdeki günlerde temaslarımız devam edecek"

Zafer Sırakaya, imzalanan mutabakatların sadece bir kıtayı, bölgeyi değil dünyanın genelini kapsayacak şekilde planlandığını belirtti.

Mutabakat zabıtlarının siyasi partilerin sadece ana kademeleri için olmadığını, kadın ve gençlik kollarının da birbiriyle olan ilişkilerini şekillendirmeyi hedeflediğini anlatan Sırakaya, şunları kaydetti:

"Son 2 yılda yaklaşık 13 mutabakat zaptı imzaladık. Önümüzdeki günlerde bu temaslarımız devam edecek. Irak, Vietnam, Güney Kore, Japonya ve Endonezya ile görüşmelerimiz devam ediyor. Yapacağımız ikili görüşmeleri belli noktaya getirdikten sonra o ülkelerle de mutabakat imzalamayı öngörüyoruz."

