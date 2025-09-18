Benzine zam geliyor! Litresi 56 lirayı aşacak
Akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam daha geliyor. 20 Eylül Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatında artış olacak. Zammın ardından benzinin litresi bazı şehirlerde 56 lirayı aşacak. İşte detaylar...
Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda akaryakıt fiyatlarına bir zam daha göründü.
BENZİNİN LİTRESİ 56 LİRAYI AŞACAK
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 20 Eylül Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında artış olacak. Zammın 1 lira dolaylarında olması bekleniyor. Zammın ardından bazı şehirlerde benzinin fiyatı 56 lirayı aşacak.
18 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
|Şehir
|Benzin
|Motorin
|Otogaz
|İstanbul Avrupa
|53,07
|54,40
|26,51
|İstanbul Anadolu
|52,92
|54,28
|25,88
|Ankara
|53,90
|55,40
|26,40
|İzmir
|54,23
|55,73
|26,33
TÜRKİYE'DE EN PAHALI AKARYAKIT NEREDE SATILIYOR?
18 Eylül tarihi itibarıyla Türkiye'de en pahalı akaryakıt Hakkari'de satılıyor. Kentte benzinin litresi 55 lira 37 kuruştan, motorinin litresi ise 56 lira 92 kuruştan satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.