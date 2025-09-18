Türkiye ile Japonya arasında demir yolu alanında iş birliği

Erdoğan: Şehitlerimizin Hatırasına Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz
Erdoğan: Şehitlerimizin Hatırasına Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Ailesini Öldürmekle Suçlanan Doktordan İntihar Girişimi
Ailesini Öldürmekle Suçlanan Doktordan İntihar Girişimi
Benzine zam geliyor! Litresi 56 lirayı aşacak
Benzine zam geliyor! Litresi 56 lirayı aşacak
MSB: Suriye'den çekilme ancak terör biterse olur
MSB: Suriye'den çekilme ancak terör biterse olur
Yumaklı: Hayvansal üretim planlamasının sonuçlarını almaya başladık
Yumaklı: Hayvansal üretim planlamasının sonuçlarını almaya başladık
TDV, 8 bin öğrenciye eğitim desteği sağlayacak
TDV, 8 bin öğrenciye eğitim desteği sağlayacak
'50 kuruş tedavülden kalkıyor' iddiasına yalanlama
'50 kuruş tedavülden kalkıyor' iddiasına yalanlama
'Huzur İstanbul' uygulamasında 873 gözaltı
'Huzur İstanbul' uygulamasında 873 gözaltı
İlber Ortaylı: İmamoğlu'nu Belediye Başkanı olarak görmedim ki!
İlber Ortaylı: İmamoğlu'nu Belediye Başkanı olarak görmedim ki!
Kooperatifler için hazırlanan 5 yıllık yol haritası açıklanacak
Kooperatifler için hazırlanan 5 yıllık yol haritası açıklanacak
'İsrail, Silvan yazıtını 3 defa istedi ancak vermedik'
'İsrail, Silvan yazıtını 3 defa istedi ancak vermedik'
Çiğ süt fiyatlarına zam geldi
Çiğ süt fiyatlarına zam geldi
MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
İddia: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti yolunda
İddia: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti yolunda
Cinayetler 'influencer'ların kazanç kapısı oldu! Servet kazanıyorlar
Cinayetler 'influencer'ların kazanç kapısı oldu! Servet kazanıyorlar
Merkez Bankası Kredi Kartı Faiz Oranlarını Düşürdü
Merkez Bankası Kredi Kartı Faiz Oranlarını Düşürdü
Mahmud Abbas Ankara'ya geliyor
Mahmud Abbas Ankara'ya geliyor
Öğrencilere kötü örnek olan tören krizi: Başkan eleştirdi, vali cevap verdi
Öğrencilere kötü örnek olan tören krizi: Başkan eleştirdi, vali cevap verdi
Bakan Şimşek'ten 2025 ve 2026 yılları için enflasyon tahmini
Bakan Şimşek'ten 2025 ve 2026 yılları için enflasyon tahmini
İnşaat sektöründe 5 yılda tarihi artış: 4,1 trilyon lira satış
İnşaat sektöründe 5 yılda tarihi artış: 4,1 trilyon lira satış
FED'den yılın ilk faiz indirimi kararı geldi
FED'den yılın ilk faiz indirimi kararı geldi
Bakanlıktan Mabel Matiz'in şarkısına erişim engeli talebi
Bakanlıktan Mabel Matiz'in şarkısına erişim engeli talebi
Ak Partili Özdemir'den Özel'in 'Hasan Mutlu' iddialarına yanıt
Ak Partili Özdemir'den Özel'in 'Hasan Mutlu' iddialarına yanıt
Çocuklarının gözü önünde tokat yiyen baba: Bana zorla özür diletti
Çocuklarının gözü önünde tokat yiyen baba: Bana zorla özür diletti
'Terörsüz Türkiye' komisyonu, akademisyenleri dinledi
'Terörsüz Türkiye' komisyonu, akademisyenleri dinledi
Togg'un yeni modeli T10F, TEKNOFEST İstanbul'da
Togg'un yeni modeli T10F, TEKNOFEST İstanbul'da
Bakan Tekin: Öğretmen olamayanlar merdiven altı kurs açıyor
Bakan Tekin: Öğretmen olamayanlar merdiven altı kurs açıyor
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Türkiye ile Japonya arasında demir yolu alanında iş birliği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Japonya'da hızlı tren hatlarında kullanılan "Zero Energy Nesnelerin İnterneti (IoT) Series İzleme Sistemi"nin Türkiye'de de uygulanacağını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2025 13:34, Son Güncelleme : 18 Eylül 2025 13:35
Yazdır
Türkiye ile Japonya arasında demir yolu alanında iş birliği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD), bakım ve yönetim süreçlerinde uzun süredir çağın gereklerine uygun, güçlü ve etkin sistemler kullandığını söyledi.

Mevcut altyapının, demir yolu güvenliği ve bakımında uluslararası standartlarla uyumlu teknolojik donanım, yazılım ve uygulamaları kapsadığını vurgulayan Uraloğlu, "TCDD, bu güçlü altyapısını sürekli geliştirme anlayışıyla yenilikçi çözümleri takip ederek, uluslararası en iyi uygulamaları ülkemize kazandırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından desteklenen hibe programı kapsamında Japonya kökenli OKI firması ile işbirliği yapıldı." diye konuştu.

Uraloğlu, proje kapsamında, Japonya'da hızlı tren hatlarında kullanılan "Zero Energy IoT Series İzleme Sistemi"nin Türkiye'de Polatlı-Konya Yüksek Hızlı Tren Hattı ile Konya-Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı'nda uygulanacağını dile getirdi.

Sistemin özelliklerine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Sistem, demir yolu altyapısında meydana gelebilecek olası yer değiştirmeler ile iklim değişikliğinin etkisiyle ortaya çıkan sel ve heyelan gibi olağanüstü doğa olaylarını anlık olarak tespit edecek, mevcut koruma önlemlerini tamamlayıcı nitelikte çalışarak erken müdahale kapasitesini güçlendirecek." ifadesini kullandı.

"Çalışmaları TCDD mühendisleri ile Japon uzmanlar yürütülecek"

Uraloğlu, sistemin montaj çalışmalarının ekim-kasım aylarında başlatılacağını bildirdi.

Sistemin devreye alınarak 24 ay uzman ekipler tarafından izleneceğini ve sahaya uyarlanacağını anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu süreçte elde edilen veriler, kalıcı entegrasyon için doğrudan kullanılacak. Proje kapsamında, TCDD'nin halihazırda etkin biçimde kullandığı bakım ve onarım sistemleri ile OKI çözümleri karşılaştırılacak. Çalışmalar TCDD mühendisleri ile Japon uzmanların ortak katkısıyla yürütülecek. Elde edilen teknik bilgi ve deneyimler yerli çözümlere uyarlanarak kalıcı kazanımlar sağlanacak. Bu sayede mevcut altyapının daha da geliştirilmesi, bakım süreçlerinde verimliliğin artırılması, dijitalleşme çalışmalarının hızlanması, uluslararası saha deneyimlerinden ek teknik kazanımlar elde edilmesi mümkün olacak."

Uraloğlu, TCDD'nin, hem hızlı tren hem de konvansiyonel hatlarda modern ve yeterli bakım-yönetim sistemlerini kullanmaya devam ettiğini, OKI ile yürütülen bu projenin, TCDD'nin mevcut güçlü altyapısını sürekli geliştirme anlayışının, yerli mühendisliğe verdiği önemin ve uluslararası en iyi uygulamaları ülkeye kazandırma vizyonunun somut bir göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber