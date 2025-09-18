Erdoğan: Şehitlerimizin Hatırasına Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz
Ailesini Öldürmekle Suçlanan Doktordan İntihar Girişimi

Bafra ilçesinde eşi ve çocuğunu Kızılırmak Nehri'nde öldürmekle suçlanan Dr. Serdar Kıyak, cezaevinde kendini asarak intihar girişiminde bulundu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Eylül 2025 13:40, Son Güncelleme : 18 Eylül 2025 13:41
Ailesini Öldürmekle Suçlanan Doktordan İntihar Girişimi

Samsun'un Bafra ilçesinde, eşi ve çocuğunu Kızılırmak Nehri'nde tasarlayarak öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Dr. Serdar Kıyak, kaldığı Bafra Kapalı Cezaevi'nde kendini asarak intihara teşebbüs etti.

CEZAEVİ GÖREVLİLERİ SON ANDA KURTARDI

Kıyak, cezaevi görevlilerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı ve Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından psikiyatri doktoru tarafından muayene edilen Kıyak, tedbir amaçlı olarak Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

AİLESİNİ ÖLDÜRMEKLE SUÇLANDI

Dr. Kıyak, geçtiğimiz günlerde eşi Gülşah Karaman Kıyak (34) ve oğlu Poyraz'ı Kızılırmak Nehri'nde tasarlayarak öldürme suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğünü daha önce kamuoyuna duyurmuştu.

