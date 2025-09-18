Elazığ'da bir grup yolda yürüyen 3 kişinin yolunu kesip darbetti
Kent merkezinde kimliği tespit edilemeyen şahıslar, araçla husumetlilerinin yolunu kesip darp etmeye başladı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2025 15:15, Son Güncelleme : 18 Eylül 2025 15:29
Elazığ'da kimlikleri tespit edilemeyen 5 şahıs, daha önce tartıştıkları ortaya çıkan 3 kişinin yolunu araçla keserek darbetmeye başladı.
Bir süre kavga eden grup esnafların araya girmesiyle araçlarına binerek olay yerinden kaçtı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Olayı gören esnafların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Darbedilerek yaralanan kişiler, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.