Ana sayfaHaberler Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 2,2 milyar dolar geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 12 Eylül ile biten haftada 2 milyar 247 milyon dolar düşüşle 177 milyar 860 milyon dolara geriledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2025 15:35, Son Güncelleme : 18 Eylül 2025 15:36
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Eylül ile biten haftada 2 milyar 247 milyon dolar azalarak 177 milyar 860 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 4 milyar 677 milyon dolar azalışla 89 milyar 176 milyon dolardan 84 milyar 499 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 12 Eylül haftasında 2 milyar 430 milyon dolar artışla 90 milyar 931 milyon dolardan 93 milyar 361 milyon dolara yükseldi.

