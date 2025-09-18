Kanseri yendi, hayallerine sarıldı: Gülnaz 7 yıl sonra okulda

Silopi'de yaşayan Gülnaz Şahna, 9 yaşında akciğer kanserine yakalandı. Tedavi süresince eğitimini bırakmayan Şahna, uzaktan eğitim desteğiyle öğrenimine devam etti.

7 yıl süren tedavi başarıyla sonuçlandı

Ailesi ve sağlık personelinin desteğiyle zorlu süreci geride bırakan Şahna, 7 yıl süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

"Mutluluğumu sevdiklerimle paylaşıyorum"

Habur Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi olarak yeniden okuluna başlayan Şahna, "Bu mutluluğumu öğretmenlerime, arkadaşlarıma ve sevdiklerime borçluyum. Sağlığıma kavuşmamda emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.

Okul yönetimi sevinçle karşıladı

Okul Müdürü Halil Mungan, Şahna'nın kanseri yenip eğitime döndüğünü öğrenmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Artık arkadaşlarıyla sınıfta eğitimine devam edecek" dedi.