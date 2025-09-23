İçişleri Bakanlığı Son Görevde Yükselme Sınavını 2021 Yılında Yapmıştı

İçişleri Bakanlığı personeli, görevde yükselme sınavlarının düzenli yapılmamasına tepki gösteriyor. Bakanlıkta son sınav 14 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşti.

Bir çok kamu kurumunda görevde yükselme sınavları düzenli olarak yapılmakta iken İçişleri Bakanlığında son görevde yükselme sınavının 2021 yılında yapılmış olmasına kamu personeli tepki gösteriyor.



Görevde yükselme sınavlarının üç yılda bir yapılması kararlaştırılmıştı



2021 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirilen Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında, sendikalar ile kamu idarecileri arasında görevde yükselme sınavlarının en geç üç yılda bir yapılması hususunda mutabakat sağlanmıştı. Bu karar doğrultusunda birçok kamu kurumunda sınavlar düzenli şekilde uygulanmaya devam ediyor.



Bakanlık personelinden sınav talebi



Bazı Bakanlıklar her yıl düzenli olarak görevde yükselme sınavı yaparken, İçişleri Bakanlığında son sınavın 14 Kasım 2021'de yapılmış olması personel arasında rahatsızlık yaratıyor. Bakanlık teşkilatında görev yapan memurlar, bu tarihten itibaren yeni bir sınav açılmamasının kariyer planlamalarını olumsuz etkilediğini dile getiriyor.



Görevde yükselme sınavı beklentisi artıyor



İçişleri Bakanlığı çalışanları, 2021'den bu yana herhangi bir sınav düzenlenmemesi nedeniyle Bakanlığa çağrıda bulunarak, görevde yükselme sınavının bir an önce açılmasını talep ediyor. Personel, bu sınavların hem kariyer ilerlemesi hem de kurum içi motivasyon açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.