İçişleri Bakanlığı Son Görevde Yükselme Sınavını 2021 Yılında Yapmıştı
İçişleri Bakanlığı personeli, son olarak 2021 yılında yapılan görevde yükselme sınavının üç yıl geçmesine rağmen tekrarlanmadığını belirterek, yeni sınav açılmasını istiyor.
İçişleri Bakanlığı personeli, görevde yükselme sınavlarının düzenli yapılmamasına
tepki gösteriyor. Bakanlıkta son sınav 14 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşti.
Bir çok kamu kurumunda görevde yükselme sınavları düzenli olarak yapılmakta iken İçişleri Bakanlığında son görevde yükselme sınavının 2021 yılında yapılmış olmasına kamu personeli tepki gösteriyor.
Görevde yükselme sınavlarının üç yılda bir yapılması kararlaştırılmıştı
2021 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirilen Kamu
Personel Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında, sendikalar ile kamu idarecileri
arasında görevde yükselme sınavlarının en geç üç yılda bir yapılması hususunda
mutabakat sağlanmıştı. Bu karar doğrultusunda birçok kamu kurumunda sınavlar
düzenli şekilde uygulanmaya devam ediyor.
Bakanlık personelinden sınav talebi
Bazı Bakanlıklar her yıl düzenli olarak görevde yükselme sınavı yaparken, İçişleri
Bakanlığında son sınavın 14 Kasım 2021'de yapılmış olması personel arasında
rahatsızlık yaratıyor. Bakanlık teşkilatında görev yapan memurlar, bu tarihten
itibaren yeni bir sınav açılmamasının kariyer planlamalarını olumsuz etkilediğini
dile getiriyor.
Görevde yükselme sınavı beklentisi artıyor
İçişleri Bakanlığı çalışanları, 2021'den bu yana herhangi bir sınav düzenlenmemesi nedeniyle Bakanlığa çağrıda bulunarak, görevde yükselme sınavının bir an önce açılmasını talep ediyor. Personel, bu sınavların hem kariyer ilerlemesi hem de kurum içi motivasyon açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.