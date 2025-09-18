Gelir İdaresi Başkanlığı maaş promosyon ihalesi yapıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı maaş promosyon ihalesi bugün yapıldı.

Memurlar.net'in edindiği bilgiye göre; yapılan ihale sonucunda 3 yıl için en yüksek teklifi 90 bin TL ile İş Bankası verdi.

Yapılan teklif kabul edilmedi. Görüşmeler devam edecek.