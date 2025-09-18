CHP Olağanüstü Kurultayı iptali talebi YSK'ye taşındı
Milli sporcuyu darbedip silah çeken sanıklardan pişkin savunma

Bursa'da milli sporcu Semih Topçu'ya spor salonunda silah çekip darbetmekten haklarında dava açılan iş yeri sahibi ve koruması hakim karşısına çıktı. Karakoldaki ifadelerini kabul eden sanıklar, hakimin "Pişman mısın?" sorusuna "Değilim" cevabını verdi.

18 Eylül 2025 17:34, Son Güncelleme : 18 Eylül 2025 17:35
Milli sporcuyu darbedip silah çeken sanıklardan pişkin savunma

Olay, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde bulunan Parkora AVM'deki bir spor salonunda meydana geldi. İddiaya göre, salon sahibi Baki K., izinli gününde işe gelmeyen milli sporcu Semih Topçu'yu telefonla arayarak hakaretler savurdu. Daha sonra iş yerine çağrılan Topçu, işletme sahibi tarafından silahla tehdit edildi. Baki K.'nin yanındaki çalışanı, "Vur" emriyle milli sporcuyu tekme tokat dövdü. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Saldırıda vücudunda kırıklar oluşan Semih Topçu şikayetçi oldu. Sanıklar hakkında açılan davaya 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmada söz alan sanık Baki K. ve Yusuf İslam D., karakolda verdikleri ifadeleri kabul ettiklerini söyledi. Hakimin "Pişman mısınız?" sorusuna ise sanıklardan "Değilim" cevabı geldi.

Sanık Baki K., "Olay günü spor merkezinde eğitici ve hoca bulunmadığını görünce telefonla kendisini aradım. Aramızda tartışma yaşandı. Aradan yaklaşık 45 dakika sonra odama gelip içeri girdi ve kapıyı kilitledi. Semih'in arka tarafında kabarıklık görünce silah olabileceğini düşünüp, ben de üzerimdeki taşıma ruhsatlı tabancamı çıkartarak kurma kolunu çekip bıraktım. Zaten Semih'in cüssesi bana göre iricedir. Nahoş bir olay yaşanacağını düşünerek kaygılandım. O esnada odaya kapıyı zorlayarak açmak suretiyle çalışanlarım olan Yusuf İslam D. ile Rüçhan Polat S. geldi. Ardından müştekinin 'Şerefsizler' şeklinde sözler söylemesi üzerine Yusuf İslam yumrukla müştekiye vurmaya başladı. Rüçhan'la araya girip ayırmaya çalıştık. Daha sonra Semih Topçu, spor merkezinden dışarıya çıktı. Kapının önünde de yine tartışma ve arbede yaşandı. Ardından müşteki ayrılıp gitti ve olay böylece sona erdi" ifadelerini kullandı.

Beraatını talep eden Baki K., mahkeme başkanının "Pişman mısın?" sorusuna "Pişman değilim" yanıtını verdi.

Sanık Yusuf İslam D. de, "Olay günü iş yerim olan diğer sanığa ait spor merkezindeydim. Patron olan Baki Bey'in odasında tartışma olduğunu görünce kapıyı zorlayarak açıp içeriye girdim. Doğrudan müşteki ile Baki Bey'in arasına girdim. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere müşteki ve sanığı ayırmaya çalışıyordum. O sırada müşteki 'Şerefsizler' şeklinde hakaret edince ben de müştekiye yumrukla vurdum. Olay nedeniyle pişmanlığım yoktur. Suçlamayı bu şekliyle kabul ediyorum. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

