
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

'Rusya S-400'leri geri istedi' iddiasına Bakanlıktan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Rusya'nın S-400'leri geri istediği iddialarına ilişkin hava savunma sistemlerinin envanterde olduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2025 18:04, Son Güncelleme : 18 Eylül 2025 18:07
'Rusya S-400'leri geri istedi' iddiasına Bakanlıktan açıklama

Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye'deki son gelişmelerin ardından Türk birliklerinin durumunda bir değişiklik olup olmadığına dair sorulara kaynaklar, şu yanıtı verdi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, terörle mücadele etmek ve terör koridorunu engellemek üzere uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında bulunmaktadır. Birliklerimizin Suriye'den geri çekilmesi ancak, sınır güvenliğimizin tamamen sağlanması ve terör tehdidinin tümüyle ortadan kalkması durumunda yeniden değerlendirilebilecek bir konudur."

Bakanlık kaynakları, "Rusya'nın S-400 hava savunma sistemlerini geri istediğine" dair basında yer alan iddiaların hatırlatılması üzerine , "S-400 Hava Savunma Sistemleri envanterimizdedir. S-400 konusundaki duruşumuzda bir değişiklik bulunmamaktadır." dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) İsrail'den hava savunma sistemi tedarik ettiğine yönelik haberlerle ilgili ise Bakanlık kaynakları, şunları söyledi:

"GKRY'nin İsrail'den Hava Savunma Sistemi tedarik ettiğine yönelik basında yer alan haberleri yakından takip ediyoruz. GKRY'nin devam eden silahlanma gayretlerinin ve Ada'daki barış ve istikrarı zedeleyecek faaliyetlerinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Ada'daki dengeleri bozmaya yönelik her türlü girişim dikkatle izlenmekte, KKTC'nin güvenlik ve huzuru için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de KKTC'nin yanında ve destekçisidir. Kıbrıs Türk halkı da Türkiye'nin güvencesi altındadır."

(Bitti)

