İş makinesinin çarpıp sürüklediği otomobilin altında kalan kadın öldü

Kaza, Çerkeş ilçesi Yeşilören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol yapım çalışması sırasında O.A. yönetimindeki iş makinesi, geri manevra yaparken arkasındaki S.A. (69) idaresindeki 06 CZE 931 plakalı otomobile çarptı. Otomobili fark edemeyen iş makinesi operatörü, aracı bir süre sürükledi. Bu sırada araçta bulunan Nuriye Aktaş (69), panikle inmeye çalışırken sürüklenen otomobilin altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Nuriye Aktaş, Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nuriye Aktaş, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.