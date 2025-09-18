UNESCO'nun Gazze'ye yardım fonuna destek veren ilk ülke Türkiye
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Meteoroloji açıkladı: Yağışlar bitiyor, sıcaklıklar yükseliyor
Bakanlıktan şarkıcı Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
TROY sınırları aşıyor: Hedef uluslararası pazarlara açılmak
CHP Olağanüstü Kurultayı iptali talebi YSK'ye taşındı
Mustafa Bozbey'den AK Parti'ye geçeceğine dair iddialara yalanlama
'Rusya S-400'leri geri istedi' iddiasına Bakanlıktan açıklama
Netanyahu'ya yanıt: 170 bin Kudüs tapusu Türkiye arşivlerinde
Gelir İdaresi Başkanlığı maaş promosyon ihalesi yapıldı
Bahçeli'den ABD-İsrail koalisyonuna karşı 'TRÇ' ittifakı önerisi
Bakanlıktan Atatürk Öğrenci Yurdu iddialarına ilişkin açıklama
Komisyon, 12. toplantısında düşünce kuruluşlarını dinleyecek
RTÜK'ten 'milli ve manevi değerlere aykırılık' gerekçesiyle 5 dijital platforma ceza
Veteriner Hekimler 7 Yıldır VUS Sınavını Bekliyor
Erdoğan: Şehitlerimizin Hatırasına Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz
Ailesini Öldürmekle Suçlanan Doktordan İntihar Girişimi
Benzine zam geliyor! Litresi 56 lirayı aşacak
MSB: Suriye'den çekilme ancak terör biterse olur
TDV, 8 bin öğrenciye eğitim desteği sağlayacak
'50 kuruş tedavülden kalkıyor' iddiasına yalanlama
'Huzur İstanbul' uygulamasında 873 gözaltı
İlber Ortaylı: İmamoğlu'nu Belediye Başkanı olarak görmedim ki!
Kooperatifler için hazırlanan 5 yıllık yol haritası açıklanacak
'İsrail, Silvan yazıtını 3 defa istedi ancak vermedik'
Çiğ süt fiyatlarına zam geldi
Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
Cinayetler 'influencer'ların kazanç kapısı oldu! Servet kazanıyorlar
Merkez Bankası Kredi Kartı Faiz Oranlarını Düşürdü
Öğrencilere kötü örnek olan tören krizi: Başkan eleştirdi, vali cevap verdi
UNESCO'nun Gazze'ye yardım fonuna destek veren ilk ülke Türkiye

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün Gazze'ye yardım fonuna katkı sağlayan ilk ülke olduğu bildirildi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, örgütün Gazze'ye yardım fonuna ilişkin bir toplantı yaptıklarını kaydetti. Türkiye'nin bu fona katkı sağlayan ilk ülke olduğunu vurgulayan Aybet, "Gazze'ye ilişkin tüm yardım konularında sesimizi daha fazla çıkarmalıyız" ifadelerini kullandı.

Aybet, toplantıda, uluslararası toplumda giderek daha fazla sesin İsrail'in eylemlerini 'soykırım' olarak nitelendirdiğini ve bunun Birleşmiş Milletler (BM) Soruşturma Komisyonu raporuyla da teyit edildiğini hatırlattığını vurguladı. Türkiye'nin İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü 'tek olur seçenek' gördüğünü aktaran Aybet, son dönemde çok sayıda ülkenin Filistin devletini tanıma yolunda adım atmasını takdirle karşıladığını ifade etti.

