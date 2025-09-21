Muğla ve Antalya'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Yumaklı, ormanları korumanın ve geleceğe sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net