Erdoğan: Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji'ne kayyum atandı
Fransa, Filistin Devleti'ni tanıdı
Bakanlıktan 'yüzde 200 karlı sıvı yağ satışı' iddiasına suç duyurusu
'Soğuk Savaş' programına re'sen soruşturma
Erdoğan ile Netanyahu'yu kıyaslayan Tele1 TV'ye soruşturma
AK Parti, Bayrampaşa'daki başkan vekilliği seçimi için dava açtı
Yargıtay'dan emsal karar: Numara paylaşımı özel hayat ihlali sayıldı
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı
Cevdet Yılmaz'dan 'enflasyon' açıklaması: Hedef 2027'de tek hane
Sındırgı beşik gibi: Son deprem 17.16'da meydana geldi
DMM'den 'Sındırgı'da konteyner verilmedi' iddiasına yalanlama
Erdoğan'dan Dünya devletlerine çağrı: Filistin Devleti'ni tanıyın
EGM'den Fenerbahçe Kongresi'ndeki 'polis kıyafeti' ithamlarına suç duyurusu
Yumaklı: Çocuklarımıza tarımı ve ormanı sevdirmek milli görevdir
Üniversite Web Siteleri Temsil, Ağırlama Haberleriyle Dolup Taşıyor
Öğrenci Şehirlerinde Kira Fiyatları: İstanbul Zirvede
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
Tunç: İsrail'in soykırım suçluları insanlık huzurunda hesap verecek
Göbeklitepe, Almanya'da özel seçkiyle tanıtılacak
AYM'den beyaz yakalı işçiler için kritik karar
Öğretmene Rotasyon Gerçeği
Konya'da Deprem! Prof. Dr. Görür Uyardı: Büyük Deprem Üretebilir
Tüketici güven endeksi eylülde azaldı
Konya'da 4 büyüklüğünde deprem
AYM'den paylı mülkiyetlerdeki önalım hakkı için kritik karar
En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Bankalar Hangileri?
Bolat: Türkiye, her BM toplantısına daha güçlü geliyor
İthal otomobile yüzde 25 ila 30 arasında ek gümrük vergisi geldi
Meteoroloji Uyardı: İl İl Hava Durumu ve Sıcaklık Tahminleri
Yeğitek Okul Sorumlusu Görevlendirme Esasları

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 29.08.2025 tarih ve 139292068 sayılı yazıları ekinde yayımlanan YEĞİTEK Okul Sorumlusu Görevlendirme Esaslarının 11. maddesindeki "11- Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16'ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılmak üzere YEĞİTEK Okul Sorumlusu olarak görevlendirilen öğretmenlere, ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez." hükümlerine tüm eğitim sendikaları karşı çıktı ya da dava açtılar.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 22 Eylül 2025 12:00, Son Güncelleme : 22 Eylül 2025 19:26
Yeğitek Okul Sorumlusu Görevlendirme Esasları

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 26.08.2025 tarih ve 137418215 sayılı makam oluru ekinde yer alan "Milli Eğitim Bakanlığı İl Ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri Şubesinin Teşkilat, Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Yönerge" doğrultusunda "YEĞİTEK Okul Sorumlusu" tanımına yer verilmiştir.

"Genel Müdürlük tarafından yürütülen bilişim teknolojileri destekli ulusal ve uluslararası eğitim projeleri alanında yürütülecek tüm iş ve işlemlerin etkin, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olacak eğitim kurumlarında görevli öğretmeni" ifade eden YEĞİTEK Okul Sorumlusu görevlendirme süreçleri;

-Ek-1'de görevlendirme esasları,

-Ek-2'de YEĞİTEK Okul Sorumlusunun görevleri,

-Ek-3'te görev başvuru formu ve

-Ek-4'te yer alan faaliyet formuna göre yürütülecektir.

-YEĞİTEK Okul Sorumlusunun aylık çalışmalarını raporlayacak form Ek-5'te yer almaktadır.

Bu sebeple "YEĞİTEK Okul Sorumlusu" görevini yürütecek öğretmenlerin görevlendirmeleri, herhangi bir aksamaya mahal verilmeden Ek-1'de yer alan esaslar doğrultusunda Ek-2'deki görevleri gerçekleştirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 16. Maddesi hükmü gereğince ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu okul tarafından ödenecek şekilde yapılacaktır.

İlinizde yapılacak görevlendirmelerde belirtilen hususlara dikkat edilerek görevlendirme yapılması, YEĞİTEK Okul Sorumlusu olarak görevlendirilen öğretmenlerin bilgilerinin MEBBİS Görevlendirme ekranına YEĞİTEK Okul Sorumlusu olarak işlenmesi, görevlendirilen YEĞİTEK Okul Sorumlusunun Ek-6 "YEĞİTEK Okul Sorumlusu Görevlendirme Formu"na işlenerek Genel Müdürlüğümüze resmi yazı ile iletilmesi ve sürecin aksamaması için gerekli çalışmaların özenle yürütülmesi gerekmektedir.

İşte o yazı;

Peki Sendikalar neden karşı çıkmakta yada dava açmaktadır?

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 29.08.2025 tarih ve 139292068 sayılı yazıları ekinde yayımlanan YEĞİTEK Okul Sorumlusu Görevlendirme Esaslarının 11. maddesindeki; "11- Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16'ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılmak üzere YEĞİTEK Okul Sorumlusu olarak görevlendirilen öğretmenlere, ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez." hükümlerine hemen hemen tüm eğitim sendikaları neden karşı çıkmaktadır yada dava açmaktadırlar.

Sorun neden kaynaklanmaktadır?

Sorun Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin bir resmi yazı, genelge kılavuz vb haber konumuzdaki gibi "YEĞİTEK Okul Sorumlusu Görevlendirme Esaslarını" hazırlar iken temel mevzuata uygunluk kontrolü yapmalarında kaynaklanmaktadır. Genellikle ben yaptım oldu uygulaması yılardır uygulana gelmektedir.

Çünkü; 439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri İle İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri İle Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunla öğretmenlerin aylık karşılığı girecekleri ders saatleri sayısı ve ek ders karşılı alacakları ücretler düzenlenmiş ve Kanunun açıklaması olan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla bu hususlar detaylandırılmıştır.

Bu iki genel mevzuat olan Kanunda ve açıklaması olan ek dersle ilgili kararda yer almayan bir husus esaslarla düzenlenemez, değiştirilemez. Çünkü Kanunda değişiklik veya düzenleme yapma yeniden kanun çıkarma yetkisi TBMM'ne aittir. Ek dersle ilgili kararda ise Kanuna uygun olarak değişiklik veya düzenleme yapma yetkisi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar kurulundadır.

Halbuki YEĞİTEK Okul Sorumlusu Görevlendirme Esaslarının 11. maddesindeki "... YEĞİTEK Okul Sorumlusu olarak görevlendirilen öğretmenlere, ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez." hükümlerinin hukuki bir dayanağı bulunmamakta ve genel mevzuat olan 439 sayılı Kanun ve açıklaması olan ek dersle ilgili kararın öğretmenlere ek ders ödenmesini düzenleyen hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

YEĞİTEK, "öğretmenlere, ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez." uygulamasını normlar hiyerarşisinde kanunların ve Yönetmeliklerin altında olan, sadece kanunları ve yönetmelikleri açıklamak ve detaylandırmak için çıkardığı Kılavuzlar, Genelgeler, Resmi Yazılar, Esaslar ve Talimatlar ile uygulamaya sokamaz.

T.C. Anayasasının 124. maddesinde de belirtildiği gibi; bakanlıklar kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilmektedir. Normlar hiyerarşisinde Anayasa, yasaların ve yönetmeliklerin altında yer alan genelgelerin, esasların yasal düzenlemeleri genişletmek ve değiştirmek gibi bir işlevleri yoktur.

Norm hiyerarşisi içinde daha üst nitelikte norm olan Anayasa, yasalar ve yönetmeliklere uygunluğu zorunlu bulunan esasların, genelgelerin-yazıların üst normunda bulunmayan "öğretmenlere, ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez." uygulamasını, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği, öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğini baypas yaparak protokolle uygulanır hale getiremez.

İşte O Ekler:

1 - YEGITEK Okul Sorumlusu Görevlendirme Esaslarını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

2 - YEGITEK Okul Sorumlusunun Görev ve Sorumluluklarını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

3 - YEĞİTEK Okul Sorumlusu Görevi Başvuru Formunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

4 - YEGITEK Okul Sorumlusu Faaliyet Formunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

5 - YEGITEK Okul Sorumlusu Aylık Çalışma Bildirim Raporunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

6 - YEGITEK Okul Sorumlusu Görevlendirme Formunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR

