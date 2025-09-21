Edirne'de şehit ailesini dolandıran 10 zanlı tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimlerini Kim Kazandı?
'Trump ile bölgeyi ilgilendiren görüşmeler yapacağız'
Cevdet Yılmaz: Filistin'i tanıyan ülkeler tarih yazıyor!
Fenerbahçe'de 38. Başkan Sadettin Saran
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
150 liralık yağa 450 lira dedi 17 milyon lira ceza yemek üzere
Karabük ve Şırnak'a yeni Adalet Sarayları için ihale günü yarın
'BM'nin ciddi bir reforma ihtiyacı var'
Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i tanıdı
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu... Polis memuru tutuklandı
8 plaj daha ücretsiz oldu
Altın yılbaşından bu yana yüzde 40 değer kazandı
Bakan Tekin'den müfredat açıklaması: Kardeşliği esas alan sistem kurduk
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi
Yargıtay: Sürekli alkol kullanan ve borçlanan koca boşanmada kusurlu
Vergi beyanında bulunmayan 10 bin büyük şirket ortağı mercek altında
Bireysel başvuru hakkı 13 yaşında: 590 bin dosya karara bağlandı
Kamu Bankalarında komisyonsuz ATM dönemi: 12 bin ATM tek çatı altında!
Sözleşmesi dolmadan evi boşaltan kiracıya Yargıtay'dan kötü haber
Özel'in 'Trump'ın oğlu ile Gazze pazarlığı' iddiasına Erdoğan'dan yanıt
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor
Aileler dikkat! Ticaret Bakanlığı iki oyuncağı 'Güvensiz' ilan etti
Google'a 'Unutulma Hakkı' başvuruları rekor kırıyor: 7 bin 300 talep
İBB'ye bağlı şirketlerde Sayıştay'dan geniş çaplı denetim
Kredi kısıtlamaları ve yüksek faiz, Türkleri yurt dışı gayrimenkule yönlendirdi
Marketler pazar günü kapanacak mı? Bakan Bolat yanıtladı
Cevdet Yılmaz: Özgür Özel mesnetsiz iddialar ortaya atıyor
Katil İsrail 7 aylık bebeği annesinin kucağında öldürdü
Erken Doğum İddialarına: Bakanlıktan Soruşturma
Marketler pazar günü kapanacak mı? Bakan Bolat yanıtladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, marketlerin pazar günü kapalı olma talebine ilişkin "Düzenleme için üst meslek kuruluşlarının müşterek teklifi şart. İl düzeyinde de valilikler bu kararı alabilir" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 21 Eylül 2025 07:28, Son Güncelleme : 21 Eylül 2025 07:30
Marketler pazar günü kapanacak mı? Bakan Bolat yanıtladı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Gazetesi'nden Berat Temiz'in sorularını cevapladı. Bolat, marketlerin pazar günü kapalı olup olmayacağından fahiş fiyat ve stokçuluğa, aldatıcı ve yanıltıcı reklamlardan etiket oyunlarına yönelik denetimlere, abonelik şikayetlerinden sosyal medyadaki şikayetlere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Bakan Bolat, Türkiye Perakendeciler Federasyonunun (TPF) marketlerin pazar günü kapalı olması talebi hakkında "Perakende işletmelerin çalışma saatleri, üst meslek kuruluşlarının (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) müşterek teklifi üzerine Bakanlığımızca bölge veya ülke düzeyinde belirlenebilir. Mevcut durum itibarıyla bakanlığımıza, üst meslek kuruluşlarınca oluşturulan müşterek bir teklif ulaşmadı. Bununla birlikte, perakende işletmelerin çalışma saatlerinin il düzeyinde vali tarafından belirlenebilmesi de imkan dahilindedir" dedi.

STOKÇULUK VE FAHİŞ FİYATA GEÇİT YOK

Fahiş fiyat ve stokçuluğa yönelik her türlü girişimin yakın takipleri altında olduğunu belirten Bolat şunları söyledi:

Bu bağlamda, bu tür fırsatçı girişimlere yönelik bakanlığımız 81 ilimizde piyasa denetim ve gözetim faaliyetlerine devam ediyor. Günlük olarak yapılan denetimlerde 190 binden fazla firma ve 1,4 milyondan fazla ürün denetlendi. Söz konusu denetimler kapsamında, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu eliyle fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 950 milyon TL idari para cezası uygulandı.

YANILTICI REKLAMLARA 173 MİLYON LİRA CEZA

Reklam Kurulu tarafından aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara karşı yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Bolat "2025 yılının ilk sekiz ayında incelenen 18 bin 34 dosyadan 1.035 tanesinin mevzuata aykırı olduğu değerlendirilmiş olup toplam 173 milyon 128 bin lira idari para cezası uygulandı. Güncel gelişmeler neticesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap verebilecek mevzuatın hazırlanması konusunda da detaylı çalışmalar gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

İNDİRİME YAKIN TAKİP

İndirim kampanyalarının da Reklam Kurulunun merceği altında olduğuna değinen Bakan Bolat "İndirimli satış reklamlarında ürünün gerçek indirime girip girmediğini, önceki fiyatının doğru gösterilip gösterilmediğini, indirim başlangıç ve bitiş tarihlerini tek tek inceliyor. Ayrıca indirimden önceki 30 günün en düşük fiyatının esas alınıp alınmadığı hususu da özellikle irdeleniyor. Sadakat kartı veya üye indirimi gibi uygulamalarla tüketicide sahte indirim algısı oluşturulmasına da izin verilmiyor. Özellikle indirim kampanyalarının arttığı "Kasım İndirimleri" gibi dönemlerde resen denetimler yapılıyor ve mevzuata aykırı reklamlara idari para cezası uygulanıyor. Bu ceza tutarlar da her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında güncelleniyor" şeklinde konuştu.

ŞİKAYETLERDE SAĞLIK VE GIDA ZİRVEDE

Reklam Kuruluna yapılan şikayetlerde sağlık ve gıda sektörleri zirvede. Şikayetlerin büyük bölümü sağlık, gıda, örtülü reklamlar ve dijital mecralarda yer alan, birden fazla sektörü ilgilendiren reklamlarla ilgili. Sosyal medya/influencer şikayetlerinin toplam şikayetler içindeki payı yaklaşık yüzde 5.

ETİKETLERE MERCEK

Tüketicilerin yanıltılmaması için fiyat etiketlerinin de sıkı şekilde denetlendiğine vurgu yapan Bolat "İndirimli satış etiketlerinde tüketiciyi yanıltacak ya da gerçekte olduğundan fazla indirim varmış gibi gösteren fiyat bilgilerine izin verilmiyor. Bakanlık ve Ticaret İl Müdürlükleri bu konuda yoğun denetimler yürütüyor ve 2025 yılı içinde yaklaşık 650 milyon lira idari para cezası uygulanmış durumda" dedi.

ABONELİK HİZMETLERİNDE 21 FİRMAYA CEZA YAĞDI

İnternet ve mobil haberleşme gibi milyonlarca aboneyi ilgilendiren hizmetlerde tüketicilerin haklarının korunmasının büyük önem taşıdığını belirten Bolat "Bakanlığımız, bu alandaki şikayetleri titizlikle inceliyor, sosyal medya ve şikayet platformlarını da yakından takip ediyor. Yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen firmalara 2024 ve 2025'in ilk dokuz ayında toplam 21 firmaya yaklaşık 33,8 milyon lira idari para cezası verildi" bilgisini paylaştı.

