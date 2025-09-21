Edirne'de şehit ailesini dolandıran 10 zanlı tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkan Vekili Seçimlerini Kim Kazandı?
'Trump ile bölgeyi ilgilendiren görüşmeler yapacağız'
Cevdet Yılmaz: Filistin'i tanıyan ülkeler tarih yazıyor!
Fenerbahçe'de 38. Başkan Sadettin Saran
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
150 liralık yağa 450 lira dedi 17 milyon lira ceza yemek üzere
Karabük ve Şırnak'a yeni Adalet Sarayları için ihale günü yarın
'BM'nin ciddi bir reforma ihtiyacı var'
Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i tanıdı
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu... Polis memuru tutuklandı
8 plaj daha ücretsiz oldu
Altın yılbaşından bu yana yüzde 40 değer kazandı
Bakan Tekin'den müfredat açıklaması: Kardeşliği esas alan sistem kurduk
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi
Yargıtay: Sürekli alkol kullanan ve borçlanan koca boşanmada kusurlu
Vergi beyanında bulunmayan 10 bin büyük şirket ortağı mercek altında
Bireysel başvuru hakkı 13 yaşında: 590 bin dosya karara bağlandı
Kamu Bankalarında komisyonsuz ATM dönemi: 12 bin ATM tek çatı altında!
Sözleşmesi dolmadan evi boşaltan kiracıya Yargıtay'dan kötü haber
Özel'in 'Trump'ın oğlu ile Gazze pazarlığı' iddiasına Erdoğan'dan yanıt
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor
Aileler dikkat! Ticaret Bakanlığı iki oyuncağı 'Güvensiz' ilan etti
Google'a 'Unutulma Hakkı' başvuruları rekor kırıyor: 7 bin 300 talep
İBB'ye bağlı şirketlerde Sayıştay'dan geniş çaplı denetim
Kredi kısıtlamaları ve yüksek faiz, Türkleri yurt dışı gayrimenkule yönlendirdi
Marketler pazar günü kapanacak mı? Bakan Bolat yanıtladı
Cevdet Yılmaz: Özgür Özel mesnetsiz iddialar ortaya atıyor
Katil İsrail 7 aylık bebeği annesinin kucağında öldürdü
Erken Doğum İddialarına: Bakanlıktan Soruşturma
Uzmanlardan çocuk sağlığı uyarısı: Makyaj yaşı 7'ye düştü

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar, çocuklarda yaygınlaşan kozmetik kullanımına ilişkin ciddi uyarılarda bulundu. Ayar, yüz boyaları ve geçici dövmelerin üretim sürecinde güvenlik testinden geçmediğini, maliyeti düşürmek için en riskli kimyasalların tercih edildiğini açıkladı.

21 Eylül 2025 15:21
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar, çocuklar için kullanılan yüz boyalarının üretim aşamasında herhangi bir güvenlik testinden geçmediğini, maliyeti düşürmek üzere en riskli kimyasalların kullanıldığını söyledi.

SOSYAL MEDYANIN ETKİSİYLE YAYILIYOR

Çocuk kozmetiğiyle ilgili dünyanın yeni trendle karşı karşıya olduğuna işaret eden Ayar, şunları aktardı: "Yakın bir zamanda yapılan araştırmada çocuklar arasında çok erken yaşlarda kozmetik kullanımının bir patlama gösterdiği tespit edilmiştir. Bunun sebepleri arasında sosyal medyanın yaygın kullanımı, özelikle de TikTok'ta 7 ile 18 yaş arasındaki çocukların videolar yayımladığı ve bu videolarda kendi üzerlerinde gerçekleştirdikleri kozmetik kullanımında 21 farklı içerikli madde kullandıkları tespit edildi. Bu durum, kurumumuzun da dikkat etmesi gereken bir aciliyeti ortaya koymaktadır." Ayar, çocukların kozmetik kullanımına ihtiyacının olmadığını vurgulayarak, derilerinin henüz gelişim aşamasında olduğuna dikkati çekti. "Yetişkinler için olan kozmetiklerin kullanılması, deri yüzeyinden kan dolaşımına kadar kimyasal maddelerin geçme riskini artırmakta, bütün vücut organlarına dağılmasına sebep olmaktadır" diyen Ayar, şu uyarılarda bulundu:

EN MASUM ZARARI ALERJİ

"Kozmetik ürünlerinin içerisindeki kimyasal maddelerin bir kısmı alerji başta olmak üzere toksiktir. Alerji, bunlar arasında ise en masum olanıdır çünkü hemen ortaya çıkan bir yan etkidir. Deride kızarıklık, kaşıntı, egzama benzeri bulgulara sebep olmakta. Asıl büyük tehlike, kan dolaşımına karışarak vücudun farklı bölgelerine gitmeleri ve tekrarlanan kullanım sonucunda uzun süreli etkileri ortaya çıkarmasıdır."

197 ÜRÜNÜN 190'I ZARARLI ÇIKTI

TİTCK'nin yıl içinde yaptığı denetimlere de değinen Ayar, "Yapılan denetimler, ürünün öncelikle kuruma bildiriminin yapılıp kayıtlı bir ürün olup olmadığını kapsamaktadır. Kayıtlı ürünlerin de içerik analizleri yapılmaktadır. Bu yıl içerisinde kurumumuza bağlı Kozmetik Denetleme Dairesi, 197 ürünü denetlemiştir. 197 ürünün 190'ında hata tespit edilmiştir. Hatalı bu ürünlerle alakalı firmalardan savunma istenmiştir. Eğer bu savunmanın sonucunda hataları tespit edilirse ürün bazlı olarak 600 bin Türk Lirası para cezası ile yüzleşeceklerdir" bilgisini verdi.

AYKIRI ÜRÜNÜN CEZASI 600 BİN TL

Bunun yanında uygunsuz ürünlerin toplatılması ve geri çekilmesi uygulamalarının da yapıldığını anlatan Ayar, "Özellikle üreticilerin buna dikkat etmeleri, mevzuata uygun ürünleri pazara sürmeleri, mevzuata aykırı ürün pazara sürmeleri durumunda ürün bazında 600 bin TL para cezası ile yüzleşeceklerini bilsinler" dedi. TİTCK Başkanı Ayar, sosyal medyanın özendirici olduğunu, bu konuda özellikle ailelere önemli görev düştüğünü belirtti.

Geçici dövmeler ve yüz boyaları tehlike saçıyor

Prof. Dr. Ahmet Ayar, yüz boyaları gibi ürünlerin son yıllarda çocuklarda fazla kullanıldığına dikkati çekti. "Çizgi film karakterlerinin bazı simgelerinin deriye uygulanması son derece tehlikelidir. Bunların üretimiyle alakalı standartlar maalesef yoktur" uyarısında bulunan Ayar, şunları kaydetti: "Yapılan bilimsel araştırmalarda özellikle geçici çıkartma dediğimiz uygulamalarda alerjenler ve diğer kimyasallar yanında ağır metallerin de olduğu tespit edilmiştir. Ailelerin dikkat etmesi, uzak durulması gerekmektedir. Ürün ham maddesi bakımından en riskli kesim, yüz boyamaları olarak kullanılan ürünler. Avrupa topluluğunun kozmetik üretim listesinde yer almamaktadır. Bu ürünler, kozmetik sınıfına girmekle birlikte üretim aşamasında herhangi bir güvenlik testinden geçmeyen ürünler. Kozmetik amaçla üretilmeyen bu ürünlerin onaylanması da denetlenmesi de normal kozmetik yönetmeliğiyle mümkün değildir."

